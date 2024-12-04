尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘關鍵轉折時間軸

韓國首爾國民議會外舉行示威活動，抗議者舉著標語牌，呼籲逮捕並罷免韓國總統尹錫烈。（歐新社）

2024/12/04 11:57

〔中央社〕韓國經歷近年來最戲劇性的政治事件，總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，於昨晚10時許宣布緊急戒嚴令，在經過驚心動魄的157分鐘後，國會議員凌晨1時表決推翻戒嚴令。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，今天凌晨4時30分左右，尹錫悅（Yoon Suk Yeol）宣布的戒嚴令正式解除，為這場在深夜展開的連串事件劃下句點。

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以下是韓國一夜之間宣布戒嚴又解嚴的時間軸：

● 12月3日晚間10時23分

尹錫悅在電視演說中宣布實施緊急戒嚴令，任命陸軍參謀總長朴安洙（音譯）為戒嚴司令。

● 12月3日晚間10時40分

最大在野黨共同民主黨要求召開緊急國會會議，黨魁李在明（Lee Jae-myung）敦促所有國會議員聚集在國會議事堂，展開推翻戒嚴令的程序。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳（Han Dong-hoon）也前往國會，加入廢除戒嚴令的行列。

● 12月3日晚間11時

戒嚴令生效。戒嚴司令部發布第1號公告，包括禁止一切政治活動、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度行為等內容。

● 12月3日晚間11時14分

國會議長禹元植（Woo Won-shik）抵達國會議事堂。其他國會議員也陸續抵達，有些人必須繞過警察設置的路障才能到達。

● 12月4日零時左右

出席的國會議員人數超過150人，達到法定人數門檻。國會議事堂主廳從內反鎖。軍用直升機降落在國會大樓屋頂，一支特種作戰部隊也抵達現場。

● 12月4日凌晨0時27分

武裝部隊試圖進入國會議事堂，與國會議員、助理和工作人員爆發衝突。

● 12月4日凌晨0時38分

一些武裝部隊闖入國會議事廳主要建築物。

● 12月4日凌晨0時48分

國會開始舉行全體會議。

● 12月4日凌晨1時01分

國會議員提出推翻戒嚴令的動議。

● 12月4日凌晨1時04分

已趕到國會議場的190名國會議員表決後全票通過要求解除戒嚴令，國會議長宣布戒嚴令無效。

● 12月4日凌晨1時10分之後

武裝部隊開始離開國會議事堂大樓。

● 12月4日凌晨4時26分

尹錫悅發表公開演說，宣布接受國會要求解除戒嚴，距離昨晚發表談話僅6小時，也是他24小時內第2場全國電視演說。

● 12月4日凌晨4時31分

尹錫悅同意解除戒嚴令，韓國軍隊返回基地。

● 12月4日凌晨4時40分

尹錫悅在做出解除戒嚴宣布後召開國務會議討論「解除戒嚴案」並獲通過，戒嚴令正式宣告解除。

● 12月4日清晨6時左右

韓國在野黨表示將彈劾尹錫悅，執政黨黨魁韓東勳敦促尹錫悅將國防部長解職，並提供關於當前局勢的細節。

● 12月4日上午9時左右

尹錫悅推延關於毒品管制的會議，高層幕僚集體請辭。

韓國經歷近年來最戲劇性的政治事件，總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，於昨晚10時許宣布緊急戒嚴令，在經過驚心動魄的157分鐘後，國會議員凌晨1時表決推翻戒嚴令。圖為國會議場外。（歐新社）

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