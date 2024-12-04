南韓國會事務總長：約280名士兵闖入 將公開監視器影像追究責任

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，約有280名武裝戒嚴部隊闖入國會。（美聯社）

2024/12/04 11:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間10時25分許（台灣時間3日晚間9時25分）宣布戒嚴，軍隊旋即闖入國會試圖控制，不過，在190名議員全數投票通過解嚴後，今天（4日）凌晨4時20分許已解除戒嚴，國會事務總長金敏基表示，過程中大約有280名士兵進入議會大樓，將公開監視器並追究責任。

據《YTN》報導，金敏基指出，從3日晚間11時48分至4日凌晨1時18分為止，國防部透過24架直升機將大約230名武裝戒嚴部隊載運至國會大廈；4日凌晨0時40分許，則有50名武裝部隊翻過國會外牆進入。

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金敏基表示，有士兵在4日凌晨0時34分許打破國會大廈2樓辦公室玻璃，嘗試使用武力進入，國會方面盡最大努力阻止軍方的非法入侵，議員們則在12月4日凌晨1時召開會議，投票通過解除戒嚴的決議。

南韓國會議長禹元植透露，在完成表決後，戒嚴部隊從4日凌晨1時11分開始陸續撤出，但士兵們不僅在戒嚴時違法封鎖國會，還非法阻止按照憲法前往議場的國會議員入內，國會接下來將全面禁止國防部人員和警察進入。

南韓國會事務處將清查戒嚴所造成的損失，並對戒嚴部隊的違法行為追究法律責任，同時決定公開拍到士兵違法行為的監視器影像，讓外界知道戒嚴部隊打破國會窗戶、違法入侵的行為。

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