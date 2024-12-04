尹錫悅實施戒嚴挨批濫權 南韓憲法專家：有違憲之嫌

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，持續6小時宣布解嚴，憲法專家認為尹錫悅宣布戒嚴的事由與憲法相違背，有違憲濫權之嫌。（法新社）

2024/12/04 12:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，不過在南韓國會全票通過解嚴、執政黨也不挺的狀況下，尹錫悅4日凌晨宣布解嚴。尹錫悅戒嚴之舉，南韓憲法專家普遍認為有違憲之虞，未來可能將成為尹錫悅被彈劾的理由。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓《憲法》規定，只有在發生戰爭、動亂以及與此相當的國家緊急事態並有必要投入軍力維護社會秩序時，才能實施緊急戒嚴，但尹錫悅宣布戒嚴時並不符合上述條件。

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高麗大學法學院教授張永洙指出，緊急戒嚴是在國家即將進入緊急狀況時實施，例如北韓發動嚴重挑釁時，戒嚴並非是為了應對國家緊急狀況而實施，在無類似狀況下發布戒嚴，可被視為濫權。

慶星大學法律系教授孫炯燮主張，尹錫悅以預算案未獲國會通過、監查院院長和檢察官被提起彈劾為由，宣布實施戒嚴，此舉本身就是破壞憲法秩序的行為，可成為被彈劾的理由。

曾擔任憲法法院憲法研究員的律師盧熙範指出，尹錫悅實施戒嚴違反《憲法》第77條和《戒嚴法》，尹錫悅以打破政局為由，以超出憲法所賦予的許可權行使國家權力，嚴重違憲違法，足以構成彈劾理由。

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