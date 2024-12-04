宋濤會美智庫談台灣議題 雙方均提台海和平穩定

2024/12/04 01:45

〔中央社〕中國國台辦主任宋濤昨天在北京會見美國外交政策全國委員會會長艾略特一行時聲稱，盼美方恪守一中原則明確反對台獨，為維護台海和平穩定發揮建設性作用；艾略特一行則表示，期待美中加強溝通，避免誤解誤判，維護台海和平穩定。

國台辦官網昨天深夜發布宋濤與艾略特（Susan Elliott）率領的美國外交政策全國委員會（NCAFP）一行人會面內容，雙方分別提出上述說法。

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根據發布，宋濤說，中國國家主席習近平近期與美國總統拜登（Joe Biden）在利馬會晤時，深刻總結過去4年中美關係的經驗和啟示，重申中方在「台灣問題」上的原則立場─「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，是同根同源、同文同種、血濃於水的一家人」。並堅定推動兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，讓兩岸民眾「共享『中國式現代化』發展機遇」。

宋濤宣稱，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於「『民進黨當局』頑固堅持台獨立場」。希望美方恪守「一個中國原則」，「充分認清『民進黨當局』的台獨本性和危害」，明確反對台獨，支持兩岸交流合作，為維護台海和平穩定發揮建設性作用。

根據這項發布，艾略待一行表示，當前美國政府處於換屆之際，期待美中雙方加強溝通，增進互信，避免誤解誤判，維護台海和平穩定。

艾略待一行提到，美國外交政策全國委員會願發揮自身作用，促進美國各界深入了解「台灣問題」的複雜性、敏感性和中方的原則立場，為兩岸關係和平發展作出努力，推動美中關係健康發展。（編輯：洪(啟)原）1131204

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