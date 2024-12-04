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    首頁　>　國際

    南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 逾40年來首見

    2024/12/04 01:12

    〔中央社〕南韓總統尹錫悅今天突然宣布緊急戒嚴，任命參謀總長、陸軍上將朴安洙（音譯）為戒嚴司令後發布第一號公告，這是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。

    韓國戒嚴法將戒嚴分為緊急戒嚴及警備戒嚴，警備戒嚴是在國家緊急狀態下，單靠一般行政機關無法確保社會秩序時，為維護公共安寧與秩序而宣布的戒嚴，上一次警備戒嚴是在朴正熙執政期間的1979年10月，釜山地區因釜馬民主抗爭戒嚴過9天。

    今天宣布的緊急戒嚴則是在嚴重危機狀況下，政府根據憲法與法律宣布的特別狀態，南韓上一次進入緊急戒嚴狀態，是在約43年前，時任韓國總統朴正熙遇刺後，代理總統崔圭夏在1979年10月27日對濟州島以外全國地區下達緊急戒嚴令，持續440天後在1981年1月24日解除，期間發生雙十二政變、光州民主化運動、517政變等重大政治事件。

    稍早發布的第一號公告共有6大點，包括禁止一切政治活動，禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度行為，所有媒體與出版物都受戒嚴控制，禁止罷工與破壞、煽動社會混亂的集會活動、住院醫師等所有罷工或離開醫療場所的醫務人員必須在48小時內返回崗位等。

    朝鮮日報報導，據韓國戒嚴法規定，宣布戒嚴後，總統任命的戒嚴司令將負責監督戒嚴事務，全國行政機關、司法機關都受戒嚴司令指揮監督。戒嚴期間除可對憲法保障的部分公民權利加以限制，還可能下令實施宵禁。

    戒嚴司令在行動需要狀況下，可破壞或燒毀公民擁有財物；也可下令調查、登記或禁止軍需物資出口。在戒嚴狀態下，犯下叛國罪、外患罪、危害邦交罪、危害公共安全罪等涉及國安罪行，以及妨礙公務、縱火、殺人、強盜等罪嫌，都將交由軍事法庭審判。（編輯：洪(啟)原）1131204

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