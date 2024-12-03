南韓總統尹錫悅突宣佈緊急戒嚴 「剿滅親北韓勢力」

南韓總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴。（美聯社）

2024/12/03 22:55

首次上稿 22:12

更新時間 22:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣佈實施「緊急戒嚴」，以剿滅「親北韓」勢力，維護自由憲政秩序。

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根據《韓聯社》報導，尹錫悅3日在首爾龍山總統府發表「緊急談話」，宣佈實施緊急戒嚴，以剿滅「從北」（親北韓）勢力，維護自由憲政秩序。陸軍參謀總長朴安洙已被任命為戒嚴司令，他隨即下令禁止國會、政黨相關活動。

總統下令戒嚴後，國會大樓已遭封鎖，禁止議員進入；外交部長趙兌烈召集高層官員開會。稍早國防部在當天下午召開全軍指揮官會議，指示「全軍加強緊急戒備和應對態勢」。

《美聯社》報導，尹錫悅指控南韓反對黨控制國會、同情北韓，利用反國家活動癱瘓政府。目前還不清楚緊急戒嚴會如何影響南韓政府治理和民主。

尹錫悅突然宣佈戒嚴，不僅反對黨批評，就連執政黨「國民力量黨（PPP）」也不挺，該黨主席韓東勳以黨魁名義發表聲明，指總統宣佈戒嚴的決定「是錯誤的」，該黨「將與人民一起力阻」。

最大反對黨「共同民主黨（DP）」主席李在明，批評尹錫悅「毫無理由」宣佈緊急戒嚴，此舉「違憲」、「與人民對立」，該黨已召集黨籍國會議員緊急開會。李在明還說，「坦克、裝甲車和帶著刀槍的士兵，即將控制這個國家」。

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