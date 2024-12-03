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    卡達元首國是訪問 英王偕同威廉、凱特夫婦歡迎

    卡達元首塔米姆（右1）以及他的元配（左1）與威廉王子夫婦（中）合影。（法新社）

    卡達元首塔米姆（右1）以及他的元配（左1）與威廉王子夫婦（中）合影。（法新社）

    2024/12/03 22:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）今（3）日在長子威廉王子（Prince William）與兒媳威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）陪同下，迎接來訪的卡達王室。這是凱特完成癌症化療療程以來，首次參加國是訪問這種重大活動，但王后卡蜜拉（Queen Camilla）則因為病體尚未痊癒，未出席歡迎儀式。

    英國廣播公司（BBC）報導，來訪的卡達元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）等一行人在檢閱儀隊後，會與查爾斯三世及威廉夫婦乘坐馬車前往白金漢宮，與英國王室主要成員共進午餐。

    卡達王室隨後將到西敏寺與英國國會，與英國國會上下議院的代表會談，出席國宴。

    BBC指出，凱特不會出席晚間的國宴，但沒有說明原因；而胸腔感染尚未痊可的王后卡蜜拉則依照醫生的建議，跳過了一部分國是訪問活動，但她仍會出席白金漢宮的午宴與晚間的國宴。

    威廉王子夫婦乘坐馬車返回白金漢宮。（路透）

    威廉王子夫婦乘坐馬車返回白金漢宮。（路透）

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