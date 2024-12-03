韓男殺陌生人後裹屍同住 花光財產還用屍體指紋貸款上千萬

南韓慶北近日發生驚悚命案，一名男子遇刺身亡後遭兇嫌假冒身分貸款上千萬元。資料照，與本次新聞無關。（法新社）

2024/12/03 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方近日證實，一名經濟拮据的30多歲男子涉嫌在慶尚北道金泉市刺死一名陌生男子，隨後假冒死者身分進行詐騙，包括利用屍體指紋申請6000萬韓元（約新台幣1400萬元）的高額貸款，最終被警方逮捕。

綜合韓媒報導，嫌犯於11月12日晚間坐在素昧平生的死者家門口被對方喝斥，「你怎麼會在我家門前，滾出去」，隨後撬門闖入並將其殺害。事後，他利用塑膠膜包裹屍體，並住在死者家中一週，冒充死者身分在醫院、超商、計程車及飯店等消費數百萬韓元。將死者的財產耗盡後，甚至利用屍體的指紋成功貸款6000萬韓元。

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死者父母發現兒子失聯後嘗試聯絡，嫌犯卻假裝是死者回覆「我不在家，但我很安全」等訊息。然而，嫌犯的父母於11月19日接到兒子來電，透露自己殺人並計劃自殺。警方隨後於當天下午，在一間購物中心停車場將其逮捕。

嫌犯起初否認犯案，但面對警方掌握的證據後最終認罪。金泉市警方表示，已對嫌犯進行精神狀態測驗，正在深入調查當中。

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