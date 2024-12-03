俄羅斯和白俄羅斯關係更緊密 本週將簽署安全協定

國營俄羅斯新聞社今表示，俄羅斯總統普廷與白俄羅斯總統魯卡申科將於週五簽署一項安全協定，此舉反映全球地緣政治情勢變化。（法新社資料照）

2024/12/03 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯關係更加緊密，國營俄羅斯新聞社（RIA）今表示，俄羅斯總統普廷與白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）將於週五簽署一項安全協定，此舉反映全球地緣政治情勢變化，這項協定將是雙邊領導人在慶祝俄羅斯、白俄羅斯聯盟國成立25週年活動中簽署的多項文件之一。

據《路透》報導，白俄羅斯副外長納扎魯克（Igor Nazaruk）說，這項協定涵蓋「國家、公共以及經濟安全」，並談及「確保兩國經濟穩定發展」，內容考量目前已經改變的外部條件，當前世界正邁向一個多中心的世界秩序發展背景下，同時形容這是一份具有「里程碑意義」協定；報導並未對外透露詳細內容。

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現年70歲魯卡申科自1994年開始擔任總統，被稱為「歐洲最後的獨裁者」，同時也是普廷的忠實盟友，允許俄軍於2022年使用白俄羅斯領土作為入侵烏克蘭的進攻跳板，烏俄戰爭爆發後，俄羅斯與白俄羅斯進行多次軍事活動和聯合空軍演習，引起外界擔憂明斯克當局可能正準備在衝突之中扮演更積極的角色。

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