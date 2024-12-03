畫面曝！辣妹「海邊練瑜珈」慘被巨浪吞噬 俄國男友悲泣：準備結婚了...

俄國24歲女子在泰國蘇梅島海邊練瑜珈時，遭大浪捲入海底不幸溺斃。（本報合成，擷取自@onediocom/X）

2024/12/03 11:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國旅遊勝地「蘇梅島」（Ko Samui）近日發生一起悲劇，俄羅斯24歲女遊客卡蜜拉（Kamilla Beliatskaya）在當地知名觀景台的石頭上練習瑜珈時，被突如其來的巨浪捲入海中，最終被發現溺水身亡。

綜合泰媒報導，卡蜜拉於11月29日中午獨自駕車前往拉德科觀景台（Laad Koh Viewpoint），鋪開瑜珈墊後開始坐在海邊岩石上，一邊欣賞海景一邊練習瑜珈。孰料一道巨浪突然襲來，將她沖入海裡。波普（Bo Phut）警方獲報隨即展開搜救，但當時因海況惡劣，不得不中止救援行動，只發現卡蜜拉的瑜珈墊在海面漂。

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次日晚間，一名外國遊客在附近海灘發現一具浮屍，警方聯絡卡蜜拉的男友前來認屍，確認死者是卡蜜拉。他悲慟表示，兩人原計劃返回俄羅斯後舉行婚禮，沒想到卻遇上這起意外。

蘇梅島救援中心強調，目前正值泰國季風期，島內各個海灘均設置警報系統，尤其是查汶（Chaweng）和拉邁（Lamai）等高風險地區，都會架設紅旗禁止遊客下水。事發地點雖非游泳區，但觀景台的海浪可能會對遊客造成威脅。當地政府已臨時關閉相關區域，防止類似事故再度發生。

Que triste ????



A bela atriz russa Kamilla Belyatskaya, apenas 24 anos, morreu tragicamente ao ser arrastada por ondas enquanto meditava em uma pedra perto do mirante Laad Koh, na ilha tailandesa de em Koh Samui, sexta-feira （29）. pic.twitter.com/GgSTxzaKII — Eliana Lima （@elianalima） December 3, 2024

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