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    畫面曝！辣妹「海邊練瑜珈」慘被巨浪吞噬 俄國男友悲泣：準備結婚了...

    俄國24歲女子在泰國蘇梅島海邊練瑜珈時，遭大浪捲入海底不幸溺斃。（本報合成，擷取自@onediocom/X）

    俄國24歲女子在泰國蘇梅島海邊練瑜珈時，遭大浪捲入海底不幸溺斃。（本報合成，擷取自@onediocom/X）

    2024/12/03 11:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國旅遊勝地「蘇梅島」（Ko Samui）近日發生一起悲劇，俄羅斯24歲女遊客卡蜜拉（Kamilla Beliatskaya）在當地知名觀景台的石頭上練習瑜珈時，被突如其來的巨浪捲入海中，最終被發現溺水身亡。

    綜合泰媒報導，卡蜜拉於11月29日中午獨自駕車前往拉德科觀景台（Laad Koh Viewpoint），鋪開瑜珈墊後開始坐在海邊岩石上，一邊欣賞海景一邊練習瑜珈。孰料一道巨浪突然襲來，將她沖入海裡。波普（Bo Phut）警方獲報隨即展開搜救，但當時因海況惡劣，不得不中止救援行動，只發現卡蜜拉的瑜珈墊在海面漂。

    次日晚間，一名外國遊客在附近海灘發現一具浮屍，警方聯絡卡蜜拉的男友前來認屍，確認死者是卡蜜拉。他悲慟表示，兩人原計劃返回俄羅斯後舉行婚禮，沒想到卻遇上這起意外。

    蘇梅島救援中心強調，目前正值泰國季風期，島內各個海灘均設置警報系統，尤其是查汶（Chaweng）和拉邁（Lamai）等高風險地區，都會架設紅旗禁止遊客下水。事發地點雖非游泳區，但觀景台的海浪可能會對遊客造成威脅。當地政府已臨時關閉相關區域，防止類似事故再度發生。

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