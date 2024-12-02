為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普內舉不避親 親家公布洛斯內定阿拉伯和中東顧問

    2024/12/02 02:00

    〔中央社〕美國總統當選人川普今天表示，黎巴嫩裔美國商人馬沙德．布洛斯將出任新政府的阿拉伯和中東事務資深顧問。馬沙德．布洛斯是川普么女蒂芬妮．川普的岳父。

    路透社報導，川普在自家社群網站真實社群（Truth Social）上發文，作以上宣布。

    馬沙德．布洛斯（Massad Boulos）是蒂芬妮．川普（ Tiffany Trump）的岳父，於川普選戰期間曾多次與阿拉伯裔美國人和穆斯林領袖會面。

    這是繼宣布女婿庫許納（Jared Kushner）父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）將出任駐法國大使後，川普再一次表示將提名親家公擔任新政府要職。

    美國支持以色列對黎巴嫩什葉派基本教義軍事和政治組織真主黨（Hezbollah）採取軍事行動，馬沙德．布洛斯近數月來則一直在為川普爭取黎巴嫩和阿拉伯裔選民支持。

    馬沙德．布洛斯在美、黎兩國都深具影響力。他的父親和祖父都是黎巴嫩政壇聞人，岳父則是與真主黨結盟的基督教政黨自由愛國運動（Free Patriotic Movement）重要創黨元老。

    馬沙德．布洛斯兒子麥可．布洛斯（Michael Boulos）與蒂芬妮．川普於川普第一個任期期間在白宮玫瑰花園（White House Rose Garden）訂婚，於2022年在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club）華麗儀式中完婚。

    近數月期間曾與馬沙德．布洛斯談過話的3名消息人士指出，他與黎巴嫩政壇不同陣營的代表都有接觸，這在數十年來敵對派系傾軋至深的黎巴嫩相當罕見。

    而他得以維繫對真主黨的關係尤其引人注目。受到伊朗支持的這個什葉派穆斯林政黨在黎巴嫩國會席次眾多，許多政府部會首長出身該黨。1131202

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播