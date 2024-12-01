罹癌化療後再度主持耶誕活動 凱特王妃強調：愛能穿透黑暗

凱特王妃宣布下周將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的耶誕頌歌會中主持活動。圖為凱特王妃去年赴西敏寺參加耶誕儀式。（美聯社）

2024/12/01 23:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃（Kate Middleton）在今年1月被診斷出罹患癌症，於9月宣布完成化療，在經歷了一年充滿挑戰的抗癌之路，凱特王妃宣布下周將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的耶誕頌歌會中主持活動。

綜合外媒報導，凱特王妃將於12月6日主持一年一度的「共度耶誕」（Together At Christmas）活動。今年的主題為「愛與同理心」，致力於表彰那些對社區展現無私奉獻的人們。她在事前致嘉賓的公開信中，分享了這段時期的深刻體會，並呼籲大家以「愛取代恐懼」，強調愛的力量能夠穿透黑暗時刻。

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凱特在信中寫下，「耶誕節是我一年中最喜歡的時光之一，這是慶祝與喜悅的時刻，但同時也給我們機會放慢腳步，思考那些連結我們的更深層事物。愛是我們能夠賜予彼此最珍貴的禮物，也是照亮黑暗的光。」

凱特信中提到，過去九個月對她和家人來說是「無比艱難」的一段時光，但也讓他們更加珍視簡單卻重要的事物，正是身邊人們的支持，讓她度過了這段艱難時光。「無論是溫柔的話語、一個願意傾聽的耳朵，還是默默陪伴的身影，都能帶來巨大的力量。」她感謝那些在困境中展現愛與同理心的人，並希望用這場耶誕活動致敬他們。

「共度耶誕」活動自2021年由凱特王妃發起，旨在慶祝社區中的無名英雄。今年的活動計畫邀請英國各地的人士參與，並透過音樂與演講傳遞同理心的重要性。屆時，包括威爾斯親王威廉及其三名子女在內的王室成員，預計將一同出席，展現家族對凱特的支持。

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