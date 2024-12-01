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    以色列空襲加薩炸死3人道組織成員 世界中央廚房：暫停糧食援助

    以色列空襲加薩走廊，造成世界中央廚房（WCK）的三名工作人員死亡。（路透）

    以色列空襲加薩走廊，造成世界中央廚房（WCK）的三名工作人員死亡。（路透）

    2024/12/01 22:04

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列11月30日對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）發動空襲，共造成5人死亡，其中3人為世界中央廚房的3名工作人員。組織創辦人安德烈斯（Jose Andres）表示，此次襲擊對人道工作造成嚴重影響，迫使組織暫停所有在加薩的糧食援助。

    綜合外媒報導，國際人道組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen,WCK）宣布，因一輛載有其員工的車輛在以色列空襲中被擊中，導致3名員工喪生，該組織將暫停在加薩地區的運作。這是該組織一年內第2次因空襲喪失員工，進而中斷其救援工作。

    以色列國防軍（IDF）聲稱，其中一名遇難者參與了去年10月7日針對以色列的襲擊行動，並稱其「被以色列情報部門長期監控」，根據可靠的即時情報定位，對目標車輛進行了精確打擊。

    然而，駁斥了這一指控，WCK表示，「世界中央廚房對車內任何人被指控與10月7日哈瑪斯襲擊有關的說法毫不知情。」並強調其雇員經過嚴格審查，不涉及任何恐怖活動。

    這並非WCK首次因空襲喪失員工。今年4月，以色列在加薩的一次襲擊曾導致該組織7名員工死亡，其中包括3名英國安保人員。當時，以色列軍方承認在行動中犯下「嚴重錯誤」，並解雇了兩名高級軍官。

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