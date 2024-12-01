《刺胳針》研究：空污每年造成150萬人亡 中國、印度等最嚴重

中國、印度、巴基斯坦等國空污嚴重。（法新社）

2024/12/01 20:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《德國之聲》（DW）1日報導，國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）一篇新研究報告顯示，心臟和呼吸系統疾病與森林火災或耕地燒荒所造成的空氣污染密切相關，而中國、印度、奈及利亞及印尼則是受影響最嚴重的國家。

該報告指出，在空氣污染導致的全球總計153萬死亡病例中，90％以上發生在低收入或中等收入國家，其中大約40％集中在撒哈拉沙漠以南的非洲國家。隨著氣候變遷，森林火災將變得更加頻繁和劇烈，預計未來幾年內，死亡人數也將進一步增多。

請繼續往下閱讀...

研究人員還注意到，在2000年至2019年期間，每年有45萬人死於與空氣污染相關的心臟疾病，另有22萬人的死亡被認為是火災中排放到大氣的煙霧和微粒引起的呼吸系統疾病所造成。

報告作者呼籲各國採取「緊急措施」，應對空污所造成的死亡病例，他們也特別強調貧困國家所遭受的「氣候不公」境況。

聯合國氣候會議日前達成共識，同意在2035年前每年為應對氣候變遷提供3000億美元氣候融資，但此一金額遠低於開發中國家的期望。11月，德國波昂大學和巴西米納斯吉拉斯（Minas Gerais）聯邦大學發布的一項研究報告也顯示，為亞馬遜流域制定禁止濫砍濫伐的政策，將改善當地居民的健康狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法