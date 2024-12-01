小粉紅脫粉記！從民族主義愛國者轉為批中急先鋒

新冠疫情大流行被視為海外中國小粉紅「覺醒」的一大契機。圖為2020年2月15日，中國留學生在美國加州大學洛杉磯分校西木校區追悼新冠病毒吹哨者李文亮醫生。（法新社）

2024/12/01 20:19

〔編譯張沛元／綜合報導〕來自中國山東的艾莉克絲˙朱（Alex Zhu，因擔心返中國時，遭迫害而未揭露中文本名）2017年在歐洲留學時，多次因西藏精神領袖達賴喇嘛而與同學發生衝突。

艾莉克絲的好友來自丹麥，視達賴為和平象徵；但在滿腔民族主義愛國心的艾莉克絲眼中，達賴根本是鼓吹藏獨的極端份子。

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華爾街日報報導，當年被友人認為被洗腦的艾莉克絲，不過在世界各地疾言挺中的諸多「小粉紅」之一。官方口號「中華民族的偉大復興」讓中國年輕人的民族主義熱情高漲，進而大言不慚地捍衛中國人權紀錄或譴責香港民運人士。

但現居海外的艾莉克絲不但早已褪去「小粉紅」外衣，還180度轉為中共的猛烈批評者，其轉捩點正是因當局嚴格控管與封鎖資訊導致民怨急升的新冠疫情大流行。

艾莉克絲坦言自己當年就是1個非常以中國自豪的「小粉紅」，她成長於中國經濟起飛時期，求學時接受嚴防八九六四再起的愛國教育；但當她來到歐洲，她過去所信奉的一切全都引發質疑，特別是她交了1個美國男友後。

時值西方指控北京當局大規模拘禁新疆維吾爾人之際，艾莉克絲為此與男友爭吵，拒絕閱讀男友提供的資料以免遭西方資本主義洗腦；當男友對香港民運能量大為感動時，她斥責男友居然支持暴力。

但在自行上網看過維吾爾人的發文與西方媒體報導後，艾莉克絲動搖了：「1個流亡海外的維吾爾人也許在說謊，但當有100個或更多人站出來分享自身故事時，你會開始相信（他們說的事）可信。」

2019年7月，艾莉克絲與男友在香港吃路邊攤時慘遭催淚瓦斯攻擊，當時拎著急救箱過來幫忙與提供眼藥水的人，是曾被她視為暴民的示威者。艾莉克絲說，她當時彷彿被電到般既緊張又有些興奮，開始能理解香港人的怨憤，「催淚瓦斯打消了我的質疑」。

同年底，隨著新冠疫情爆發，艾莉克絲一如其他許多中國人，對當局企圖掩蓋真相大為惱火，對病毒吹哨人李文亮醫生辭世感到痛心；她眼睜睜看著網路上湧現大量武漢人求助文，然後這些貼文又消失了；她開始截圖保留所有可能因網路審查而被刪除的文章，甚至創建1個Telegram頻道向少數親友傳播這些訊息。

美方高層過去總希望透過學術交流，讓大量赴美求學的中國學生將民主思潮帶回中國，進而促使中國社會更為開放；然此希望從未成真。

儘管如此，許多年輕中國學子都是到了海外，才首度能在未經審查的情況下，了解與中國有關的各種爭議，從過去的天安門大屠殺，到現在的鎮壓維吾爾人以及各大城市的示威活動。

研究海外華人的哈佛大學博士後研究員郭巍蓉說，許多小粉紅的愛國熱情其實也沒多深，有時在看到真相後就會冷卻崩解；她在2019年到2021年間曾訪問93名中國留學生，其中半數表示接受自由民主思想；而在這群傾向自由主義的中國學生中，1/3表示過去一直支持中國的治理。

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