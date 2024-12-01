歐盟新領導人上任首日訪基輔 展現力挺烏克蘭決心

新任歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（左）與新任歐洲理事會主席柯斯塔（中），12月1日連袂訪問基輔，展現歐盟力挺烏克蘭的決心。（圖：烏克蘭總統辦公室）

2024/12/01 18:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟新任外交與安全政策高級代表、前愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas），與新任歐洲理事會主席、前葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa），於12月1日就職首日即訪烏克蘭首都基輔，展現歐盟對烏克蘭的堅定支持。在俄羅斯入侵進入第三年之際，此行突顯歐盟新領導團隊致力協助基輔渡過當前困局的決心。

科斯塔在接受法新社訪問時強調：「我們此行是要明確傳達，歐盟將與烏克蘭站在一起，並提供持續支持。」針對外界對即將上任的美國總統川普是否延續援助烏克蘭的疑慮，科斯塔表示，歐盟將努力填補可能的政策空缺，避免基輔因談判妥協而受到更多損害。

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同時，俄羅斯總統普廷威脅以新型「榛果樹」飛彈（Oreshnik missile）攻擊基輔「決策中心」，並對供應武器的國家提出報復警告。

俄羅斯在冬季期間加大對烏克蘭電力基礎設施的攻擊，前線部隊則面臨更猛烈的進攻。卡拉斯坦言，雖然烏克蘭局勢嚴峻，但俄羅斯也為此付出高昂代價。她與柯斯塔此行計劃與烏克蘭總統澤倫斯基會談，商討進一步合作。澤倫斯基上週表示，若北約（NATO）能對基輔控制的領土提供安全保障，他可能考慮延後收復被佔領區域，但強調需確保俄羅斯不再發動侵略。

卡拉斯則指出，加入北約是烏克蘭最強的安全保障，但短期內實現的可能性極低。對於是否派遣歐洲軍隊維持停火，她主張保持「戰略模糊性」，並表示歐盟應考慮所有可能選項。

川普對延續對烏援助的態度引發歐洲關注，他要求歐盟承擔更多責任。根據基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）的數據，自2022年俄羅斯入侵以來，歐洲對烏援助總額達1250億美元（約新台幣3.9兆元），超過美國的900億美元（約新台幣2.8兆元）。

卡拉斯表示，歐盟將以「交易語言」說服川普，強調援助烏克蘭符合美國利益。她指出，援助烏克蘭非慈善行為，若俄羅斯得逞，將助長中國、伊朗與北韓的挑釁。雖然歐盟內部對增援的共識日益困難，但她認為有必要向民眾傳達支持烏克蘭的重要性。

卡拉斯重申，歐盟將確保烏克蘭在談判中處於有利地位。儘管戰爭影響歐洲經濟與民意，歐盟別無選擇，唯有堅定支持基輔，才能維護地區穩定與安全。

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