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    日本秋田超市遭熊闖進逾24小時 洗劫肉品區仍未離去

    日本秋田縣市區一間知名超市，在昨日（11/30）上午傳出有熊闖入傷人事件。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    日本秋田縣市區一間知名超市，在昨日（11/30）上午傳出有熊闖入傷人事件。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    2024/12/01 18:03

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本秋田縣市區一間知名超市在昨日（11/30）上午傳出有熊闖入傷人事件，警方與市政府雖出動無人機，仍未能確認熊隻所在位置，僅確認該隻熊仍待在超市內。日媒指出，目前這頭熊已入侵超市超過24小時，從無人機的拍攝畫面顯示，店裡的肉品區已被洗劫一空，警方已超市在出入口已設置陷阱。

    綜合日媒報導，位於秋田縣秋田市的超市「Itoku」土崎港分店，在11月30日上午6點20分左右，有一頭熊突然闖入店內並襲擊了一名47歲的超市男性店員，導致店員臉和頭部受傷，其他店員趁熊不注意，急忙將受傷男子救出，所幸送醫後傷勢不危及生命。據悉，事發當時還未到超市對外營業時間，店裡21名店員則是緊急疏散。

    報導指出，秋田市從11月29日起就接獲4起民眾目擊熊隻的通報，且地點大多是在被熊入侵的超市附近。該超市位於JR秋田車站西北方約7公里處，距離秋田港較近，附近有警察署，且住宅和商店林立；住在當地長達數十年的居民也透露，此處是沿海地帶，距離山區森林很遙遠，從未想過會有身長1公尺的熊出沒。

    根據當地警方透露，事發已過了24小時，但這隻熊仍待在超市裡面，即便已派出無人機進行追蹤，但礙於拍攝死角的緣故，無法得知熊所在的準確位置，只確定店內肉品區的商品大多遭啃食破壞。為了逮住這頭熊，警方和市公所已在超市出入口設下陷阱，同時也準備在超市後院附近設下陷阱，避免該熊逃脫後傷人。

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