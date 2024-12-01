澳男撿到「超硬怪石」以為是黃金 鑑定結果震撼：比金子更值錢

澳洲男子在墨爾本近郊一處公園裡，發現發現一塊暗紅色、重達約18公斤又異常堅硬的石頭，他當時以為是黃金，結果經鑑定後發現竟是擁有46億年歷史的隕石。（圖擷取自「ScienceAlert」 YouTube）

2024/12/01 16:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲男子霍爾（Dave Hole）平時喜愛拿著金屬探測器尋寶，他先前曾在墨爾本近郊一處公園裡，發現發現一塊暗紅色、重達約18公斤又異常堅硬的石頭，他當時堅信這顆石頭含有黃金，於是把它撿回家，未料事後他把石頭送去給博物館鑑定，才得知這是一顆比地球還古老、擁有46億年歷史的天外隕石。

綜合外媒報導，霍爾發現這塊怪石的時間在2015年，地點則是澳洲墨爾本近郊的瑪莉伯勒區域公園（Maryborough Regional Park），當地蘊藏豐富金礦，甚至曾在19世紀掀起掏金熱狂潮。根據霍爾回憶，由於怪石密度異常地高，加上發現地點是出名的蘊含金礦場所，所以他堅信自己「撿到黃金」，然而等他把石頭帶回家卻有了新發現。

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霍爾表示，他把怪石帶回家後，就立即嘗試各種方法將它剖開，但不論使用岩石鋸、角磨機、鑽頭、鐵鎚，甚至直接把它浸泡在酸性溶液裡，這塊石頭竟都毫髮無傷，甚至完全沒有任何一點凹痕，讓他當時他忍不住驚呼，「這到底是什麼鬼東西？」，因為遲遲無法確認石頭真面目，於是他把這塊石頭送到墨爾本博物館進行鑑定。

根據博物館鑑定結果，霍爾撿到的這塊石頭，並非地球上的東西，而是一顆來自46億年前的隕石。對於鑑定結果，讓霍爾喜出望外，認為自己的運氣非常好，「可以撿到隕石的機率只有1億分之一，甚至更小，1兆分之一，被閃電打中2次的機率都還更高」，事後這顆隕石以發現地被命名為「瑪莉伯勒隕石」（Maryborough meteorite）。

另外，根據地質學家亨利（Dermot Henry）向《雪梨晨鋒報》發表對這顆隕石的推測，「它很可能來自火星與木星之間的小行星帶，被一些相互撞擊的小行星推擠出來，然後有一天撞上地球，抵達地球時間預估不到200年」亨利指出，它是一顆「H5普通球粒隕石」，在突破地球大氣層之後，才出現「經過雕刻一般、有凹痕的外觀」。

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