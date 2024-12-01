日參議員住宅火災確認丈夫、長女喪命 日本痛失政治學權威

日本參議員豬口邦子住處起火，丈夫豬口孝（見圖）和長女不幸喪命。（圖擷自@intelli_nippon「X」帳號）

2024/12/01 16:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨72歲參議員豬口邦子，位於東京都文京區小石川的6樓頂層公寓住處，在11月27日晚間7時10分許驚傳火災，經消防隊搶救後發現2具遺體，警視廳今天（1日）證實死者為豬口邦子的80歲丈夫豬口孝以及33歲長女，豬口孝被譽為日本現代政治學第一人，其不幸離世顯然是學術界的一大損失。

據《讀賣新聞》報導，豬口邦子公寓起火後，消防隊於11月27日晚間8時40分許撲滅火勢，但150平方公尺（約45坪）的住處全部燒毀，倒在廚房附近的2人明顯死亡。

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東京都警視廳透過DNA比對後，確認2名死者身分為豬口孝和長女，並且死因皆為「燒死」，至於豬口邦子和次女當晚有事外出，驚險逃過一劫。

警方初步調查顯示，廚房旁的會客室燒得最為嚴重，應該就是起火點，現場沒有外人闖入的跡象，也沒有任何潑灑易燃液體的痕跡，起火原因還需要進一步釐清。

豬口孝被認為是日本現代政治學的權威，透過當地政治、比較政治、國際政治等領域的實證研究，引領日本政治學往前邁進，曾任東京大學和中央大學（位於東京八王子市）教授，2004年獲得東大名譽教授頭銜，並於2009年接任新潟縣立大學校長．為表彰他對國家的貢獻，日本政府2023年授予他瑞寶中綬章。

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