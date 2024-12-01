備戰台海衝突 美媒：北京「跨部會小組」從俄國經驗得到2大教訓

華爾街日報披露，北京從烏俄開戰後即成立跨部會小組，專門研究西方制裁對俄國的影響，以備未來侵犯台灣時應對西方制裁。（美聯社）

2024/12/01 15:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》1日獨家報導，中國在俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭爆發後幾個月內，成立一個跨部會小組，負責研究美國及西方各國制裁俄國的影響，並定期向北京領導層匯報，目標是吸取俄國教訓，了解如何規避及緩解制裁影響，尤其是在台灣問題促使美國採取行動的情況下。據了解，中國官員會定期訪問莫斯科，與俄羅斯央行、財政部和其他參與反制裁的機構會面。

中國這項研究工作先前從未被報導，在俄侵烏引發的經濟戰新時代，經濟政策和地緣政治戰略之間的界線愈來愈模糊，而這種趨勢在美國準總統川普的第2個任期內只會擴大，因為他計畫加強使用關稅作為談判與合作工具。

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在整個烏戰期間，俄國經濟表現出驚人的彈性，但最近在西方壓力下出現新的崩潰跡象。過去一週，俄國盧布跌至衝突初期美國實施新的銀行業制裁以來的最低點。

俄國的經濟持久性在很大程度上歸功於石油出口，以及與北京的合作。北京一直採購俄國石油，同時向俄國提供從微電子到洗衣機等各種產品，以支持俄國經濟。中俄領袖都尋求挑戰美國領導的世界秩序，中國成立的跨部門小組表明這種合作的深度，而且北京的支持並不完全是單向的，也獲得自身的戰略利益，即如何規避西方制裁的真實案例研究。

據了解，該跨部會小組向負責經濟和金融事務的國務院副總理何立峰報告，何與習近平有直接關係，一直是保護中國經濟免受西方制裁的「總設計師」。

德國柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，對中國而言，俄國實際上是（西方）制裁如何發揮作用，以及如何管理制裁的測試場所，「他們（北京）知道，如果台海發生緊急事件，（西方）會採取的手段與現在的類似」。

接近北京決策層的人士警告，該研究小組並不意味中國正準備入侵台灣，而是北京正在為武裝衝突及其經濟影響的「極端情況」做準備。

中國尤其關注的部分是其超過3.3兆美元、位居世界第一的外匯儲備。美國凍結俄國及其盟友海外資產的舉動，促使北京更加積極尋找使自身外匯儲備多元化的辦法，擺脫以美元計價的資產，例如美國公債。

知情人士表示，中國國家主席習近平在2023年秋季罕見地訪問中國國家外匯管理局，表明高層更加關切與外匯儲備相關的制裁風險。此外，習近平也在訪察時提出如何保護外匯儲備的問題。一位了解中俄兩國就制裁問題進行接觸的人士表示，北京「幾乎對所有事情都非常感興趣：從規避制裁的方法到各種正面影響，例如刺激國內生產的發展」。

自侵烏以來，俄中關係蓬勃發展。去年，在採購俄國石油推動下，雙邊貿易額達到破紀錄的2400億美元。俄國數據供應商Autostat指出，俄國新銷售的汽車中約有60％是中國製造。

然而，這種關係並不平衡。雖然中國佔俄國貿易總額的3分之1左右，但俄國只佔中國貿易的一小部分。俄國出口大部分是石油和天然氣，中國可以從其他地方獲得。這意味如果立場調轉，莫斯科將無法為中國經濟提供同等支持。這也是習近平一直指示官員促進中俄貿易，並深化與俄經濟關係的原因，為兩國關係提供更大的「內部驅動力」。

雖然美國目前已對中國實施部分製裁，包括對先進半導體的出口限制，以及針對電信巨擘華為的措施，但台海危機可能會導致不同規模的經濟戰。美國智庫「大西洋理事會」和「榮鼎集團」去年一份報告指出，西方的全面金融制裁將擾亂中國金融體系、中斷貿易，並使中國銀行業海外的3.7兆美元資產和儲備面臨風險。

分析人士表示，中國從俄國經驗中得到的一個重要教訓是，做好準備的重要性。烏俄戰前，俄國曾尋求外匯儲備多元化、經濟去美元化，並建造國內金融管道。儘管成功程度參差不齊，但這些舉措協助保護俄國經濟，並為其贏得適應時間。

中國得到的另一個教訓是同盟關係的價值和限制。美國、英國、歐盟和其他盟國齊心協力，將俄國主要銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並實施石油價格上限，俄國則透過加強與中國、伊朗和北韓的關係進行反擊。

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