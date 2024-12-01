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    日本大阪「愛鄰地區」遊民露宿處 法院強制遷離

    日本大阪市西成區愛鄰地區（舊稱釜崎）是日本最大臨時工聚集地，不少遊民在此露宿街頭，圖為傍晚排隊領取免費晚餐的人潮。（美聯社資料照）

    日本大阪市西成區愛鄰地區（舊稱釜崎）是日本最大臨時工聚集地，不少遊民在此露宿街頭，圖為傍晚排隊領取免費晚餐的人潮。（美聯社資料照）

    2024/12/01 13:15

    〔中央社〕日本大阪市西成區愛鄰地區（舊稱釜崎）是日本最大臨時工聚集地，位於此地的「愛鄰綜合中心」雖已關閉，但其腹地成為遊民露宿地點，大阪地方法院今天展開強制執行遷離遊民。

    日本朝日新聞報導，「愛鄰綜合中心」土地所有人大阪府政府日前提出要求遊民遷離訴訟，法院今年5月判決遊民方面敗訴定讞。由於大阪府方面提出聲請，大阪地院今天上午7時左右展開強制執行。

    一名在「愛鄰綜合中心」前露宿多年的高齡男性說，「我沒地方可去，接下來不知該如何是好」。

    在法院強制執行後，大阪府與大阪市政府職員等人，開始準備用柵欄圍起「愛鄰綜合中心」四周。大阪府警方也出動機動隊員負責警戒。

    讀賣電視台報導，作為臨時工支援設施的「愛鄰綜合中心」在1970年完工，但有關當局考量大樓耐震性問題決定重建，並在2019年關閉綜合中心。

    不過，遊民在綜合中心關閉後持續在周邊露宿，大阪府政府遂以「非法占據」為由提起訴訟，法院今年5月判決命令遊民遷離定讞。大阪府政府接下來將盡速展開建築物解體工程。

    過去一段時間在此露宿的男性說，「我也知道這一天總會到來，心裡多少也有準備，畢竟官司輸了，說什麼也沒用」。

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