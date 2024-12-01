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    特斯拉Cyber​​truck在加州嚴重車禍！ 大學生3死1重傷

    美國加州皮德蒙特發生特斯拉電動皮卡車Cybertruck嚴重車禍，造成3名大學生死亡、1人重傷。（圖擷自@TheRealRacee「X」帳號）

    美國加州皮德蒙特發生特斯拉電動皮卡車Cybertruck嚴重車禍，造成3名大學生死亡、1人重傷。（圖擷自@TheRealRacee「X」帳號）

    2024/12/01 11:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州皮德蒙特（Piedmont）當地時間11月27日凌晨3時許，發生特斯拉電動皮卡車Cybertruck嚴重車禍，造成3名大學生死亡、1人重傷。

    《ABC》報導，皮德蒙特警察局長鮑爾斯（Jeremy Bowers）透露，在這起事故發生後，警方隨即收到iPhone的車禍自動通報，當中顯示了碰撞地點，沒過多久也有民眾打電話報案。

    鮑爾斯說，出勤警力抵達現場時，發現Cybertruck已經起火燃燒，有路過的駕駛從車上拉出1名生還者，雖然傷勢嚴重但經過醫院治療後已狀況穩定，鮑爾斯並未說明傷者身分，不過有網路消息指稱是20歲的米勒（Jordan Miller）。

    皮德蒙特市府11月30日表示，3名死者都是未滿20歲的大學生，分別為迪克森（Soren Dixon）、尼爾森（Jack Nelson）和克莉斯塔·塚原（Krysta Tsukahara）。

    警方指稱，在火燒車時他們曾嘗試使用滅火器，但沒有明顯作用，最後是消防局出動才撲滅火勢，經過初步調查後，Cybertruck本身應無任何問題，超速可能是車禍的原因之一，是否還有其他因素仍須釐清。

    Cybertruck嚴重毀損。（圖擷自@TheRealRacee「X」帳號）

    Cybertruck嚴重毀損。（圖擷自@TheRealRacee「X」帳號）

    3名大學生在Cybertruck車禍中喪命。（圖擷自@fuxsociety1337「X」帳號）

    3名大學生在Cybertruck車禍中喪命。（圖擷自@fuxsociety1337「X」帳號）

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