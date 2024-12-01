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    首頁　>　國際

    伊朗稱阿勒坡領事館遇襲 宣布外長赴敘利亞

    2024/12/01 03:51

    〔中央社〕伊朗外交部今天透過聲明表示，外交部長阿拉奇明天將赴敘利亞，與大馬士革當局討論反抗軍近日發起的戰事，同時譴責「恐怖分子」襲擊伊朗在阿勒坡的領事館。

    法新社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）發布聲明指出，外長阿拉奇（Abbas Araghchi）明天將前往敘利亞，就反抗軍本週在敘國北部發動的攻勢進行討論。

    根據巴格赫里，阿拉奇「明天將赴大馬士革與敘利亞當局進行會談」，接著前往安卡拉和土耳其官員商討敘國情勢。

    同時，巴格赫里「強烈譴責」武裝恐怖分子攻擊伊朗在阿勒坡（Aleppo）的領事館，但指所有員工都安然無恙。

    俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天也分別與伊朗、土耳其外長通話，表達對敘利亞戰事「危險地升高」感到擔憂，並強調必須「協調採取聯合行動以穩定局勢」。

    俄羅斯作為敘利亞政府的盟友，自2016年來近日首次對阿勒坡進行空襲。

    法國外交部今天則發布聲明，敦促敘利亞內戰各方保護阿勒坡的平民，並指法方「密切注意」阿勒坡的戰況發展。1131201

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