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    加拿大總理赴佛州見川普 杜魯道：非常棒會談

    2024/12/01 01:54

    〔中央社〕加拿大總理杜魯道今天表示，他與美國總統當選人川普在佛羅里達州進行了「非常棒的會談」。川普日前揚言對加拿大加徵關稅後，加國趕緊試圖減緩川普貿易威脅的衝擊。

    法新社報導，川普（Donald Trump）本週稍早宣布對加拿大、墨西哥和競爭對手中國加徵進口關稅的計畫後，杜魯道（Justin Trudeau）昨天前往川普位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他共進晚餐。

    杜魯道今天上午離開西棕櫚灘（West Palm Beach）的飯店準備搭機返國時告訴記者：「那是一場很棒的會談。」

    賓夕法尼亞州參議員當選人麥考米克（David McCormick）公布的照片顯示，川普和杜魯道在晚宴上並肩而坐，同桌還有約10位賓客，其中包含川普擬提名擔任商務部長的盧特尼克（Howard Lutnick），以及他屬意的國家安全顧問人選瓦爾茲（Mike Waltz）。

    川普11月25日在社群媒體發文，揚言對加拿大和墨西哥輸入美國的商品課徵25%關稅，直到這兩國打擊芬太尼（fentanyl）等毒品及非法越境移民。

    加拿大政府消息人士告訴法新社，加國正在考慮對美國採取報復性關稅的可能性。1131201

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