巴基斯坦衝突124死！遜尼、什葉派停火破局 局勢持續惡化

庫藍特區當地民眾，針對此次暴力事件上街頭抗議。（歐新社）

2024/11/30 23:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的庫藍特區（Kurram District），近期遜尼派與什葉派穆斯林之間的衝突持續升級。截至今（30日），當地官員稱，過去兩天衝突又增加13人死亡，總死亡人數增至124人。

綜合外媒報導，這波暴力事件始於11月21日，當時兩支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊遭伏擊，造成至少43人喪生。隨後的十天內，雙方使用輕重武器持續交火，導致主要道路封閉、通訊中斷，局勢陷入癱瘓。

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儘管省級政府曾於上週末宣布為期七天的停火協議，並於11月27日促成另一項為期十天的停火令，但均未能有效制止衝突。當地官員指出，雙方缺乏互信，不願遵守政府的停火命令，導致雙方不願罷手繼續駁火，局勢持續惡化。

庫藍特區位於阿富汗邊境附近，長期以來遜尼派和什葉派穆斯林之間，關係緊張一觸即發；此次衝突則再次凸顯該地區宗教派別之間的深層矛盾。目前，當地政府正積極尋求解決方案，以實現持久和平。然而，雙方的互不相信和持續敵對，除了對當地居民的安全和生活造成嚴重影響外，也為調解工作帶來巨大挑戰。

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