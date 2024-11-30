中國爆黑心衛生棉 沈榮欽：正變為中國女性大規模消費者運動

加拿大約克大學副教授沈榮欽於臉書發文表示，衛生棉抗議正迅速演變為中國女性大規模的消費者運動。（圖擷自「數據歸集」微博）

2024/11/30 16:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期爆出黑心衛生棉事件，引發中國女性消費者擔憂，對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，衛生棉抗議正迅速演變為中國女性大規模的消費者運動。

加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文提及，現在全中國最熱議的題目是衛生棉（中國稱為衛生巾），正發展為三聚氰胺有毒粉之後，中國最積極的消費者運動之一。起因是有人好奇量了衛生棉的尺寸，發現都比廣告標示短，最多差到17％，認為有標示不實的問題。

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於是引發大量的人跟進，有人甚至買了市面上50個品牌的衛生棉回家測量，發現大多數都有標示不實的問題。於是有人打電話去這些公司抗議，有些回覆說，標示的是衛生棉全長，而不是含棉部分的長度，但有些品牌的衛生棉即使算上全長還是太短。有家衛生棉品牌客服甚至擺出愛買不買的態度，回說「妳不高興可以不買」，一下子引爆消費者怒火，抗議連連之下，連公司執行長都出面致歉。

「但是真正的恐慌才剛剛開始。」有人在黑暗中持燈光從背面照衛生棉，發生衛生棉的內部負責吸水的棉條變黃，因此懷疑這是使用重製的棉花，一下子引發軒然大波。這一下子吸引所有成年女性的目光，紛紛對市面上所有產品加以測試，發現大多數品牌都有變黃的現象，還有人剝開後發現棉上有許多蟲卵，讓很多消費者恐慌，不知道自己長年使用的衛生棉是否乾淨，又紛紛打電話去客服抗議。

有些客服回覆這是正常現象，並無問題。這時有人上傳影片，在一家工廠外找到一車回收棉，上面還有蟑螂腿等髒東西，宣稱這是不良商家用來製作衛生棉的棉花，將之洗乾淨後剪碎再製，做出來的衛生棉就如同市面上的衛生棉，還追到製作出來的衛生棉，外觀根本無從辨別。一時之間，恐慌四起，各種影片傳遍小紅書等社群媒體，「黑心衛生巾」成為最流行的標籤。

最糟的是，有人發現，中國政府對衛生棉的規範十分鬆散，屬於和窗簾同規範的C類，尺寸標示不實也缺乏強制規範，很多人測試自己使用多年的品牌，發現也有類似現象，幾乎所有的衛生棉品牌都有內部透黃的現象，即使是國外知名品牌在中國製造者也無一例外，還有醫生表示可能會有細菌感染的問題，一下子讓中國女性無所適從、群情激憤。

雖然有一家製造商從淘寶下架了所有衛生棉產品，但已經讓中國女性失去對所有中國製造—包括國外大廠品牌—衛生棉的信心，只要有國外直接進口的衛生棉，就立刻在超市引發搶購，每位女性都是一箱一箱的購買，往往不到中午就賣完，留下架上滿滿的中國製造衛生棉無人問津。

還有人發起到香港採購衛生棉的代購活動，並有各種攻略，反而讓港人開始擔心自己買不到外國製造的衛生棉。衛生棉抗議正迅速演變為中國女性大規模的消費者運動。

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