從日本種到西班牙 「昭和櫻返鄉」意外串起台日西情緣

2024/11/30 15:42

台日民間人士推動昭和櫻返鄉活動，目前已在日本全國17處種植，圖為今年3月總統府資政謝長廷（右）以駐日代表身分出席在山梨縣富士淺間神社的植櫻活動。（日台國際櫻交流會提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕位於西班牙東北部的自治州巴斯克（Basque），12月9日將在畢爾包（Bilbao）為台灣藝術家邱貴舉辦油畫個展，而牽起台灣與巴斯克這場文化交流活動的緣份，竟然是台日民間人士在日本推動的「昭和櫻返鄉」活動。

配合邱貴畫展的舉辦，巴斯克州也預定種下5株來自台灣的昭和櫻，總統府資政謝長廷、日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠和巴斯克自治州主席伊曼諾‧普拉達萊斯（Imanol Pradales）等人，均預定出席11日在當地舉辦的植櫻活動。

台灣藝術家邱貴將於12月9日應西班牙巴斯克自治州之邀，在該州大城畢爾包舉辦油畫個展，圖為邱貴作品「烏魚子」。（邱貴提供）

昭和櫻返鄉活動，是由台灣和日本民間人士在2019年發起，主要是將日本昭和天皇在1923年以攝政宮皇太子身分到台灣行啟時於陽明山親手栽種的寒緋櫻，以分株的苗木送回日本栽種。這項活動獲得時任駐日代表的謝長廷支持，以及日本各地神社寺院的響應，從2021年春天在皇居乾門前的北之丸公園種下第一棵苗木後，目前已推動到日本全國17個地點栽種。

台日分別成立的櫻花返鄉會在今年9月合併更名為「日台國際櫻交流會」，由日本企業家水上逸朗擔任會長，今年8月卸任駐日代表的總統府資政謝長廷則以該會首席顧問的身分繼續參加植櫻活動。

台灣藝術家邱貴拜會西班牙巴斯克自治州主席伊曼諾‧普拉達萊斯。（邱貴提供）

水上逸朗因為和西班牙有生意往來，在因緣際會下和巴斯克州的友人提到了昭和櫻返鄉活動，讓對方倍感興趣。這位友人曾任巴斯克州政府的財政部長，目前為西班牙企業TalDe董事長José María Zalbidegoitia，他也大力贊助了這次的台日西國際櫻交流活動。

由於巴斯克州的城市格爾尼卡（Guernica），曾在2020年獲得廣島贈送「被爆樹木二世」苗木，也就是在1945年廣島遭到原子彈轟炸後，從焦土中冒出綠芽的梧桐樹後代，具有和平與非核武的象徵。他們也很歡迎象徵台日友誼的昭和櫻也能在巴斯克遍地開花，因為這次的植櫻活動，畢爾包也成立了「日台西國際櫻花交流會」，用櫻花串起了3國的情誼。

邱貴筆下的日本技師八田與一，坐在乾枯的台灣南部大地上思考如何治水，讓巴斯克州的企業家感動莫名，邀她前往該州辦展。（邱貴提供）

巴斯克州位於西班牙東北部，面積為7235平方公里，人口約220萬人，是僅次於馬德里自治州及加泰隆尼亞自治州，其工業產品品質與生產力在歐洲均名列前茅，近年更積極推動與台灣的產業合作，巴斯克州政府的工業部長Mikel Jourege在11月訪台，探尋與台灣半導體等高科技產業合作的可能性，今年6月才就任的巴斯克州主席的伊曼諾‧普拉達萊斯，也計畫在明年親自訪台。

就在冾談將昭和櫻帶去巴斯克州栽種的過程中，邱貴去年在東京舉辦首次的海外油畫個展，水上逸朗向巴斯克的友人介紹了邱貴油畫，邱貴以多樣色彩描繪台灣的辦桌和八家將等廟會文化，還有她筆下的日本技師八田與一和嘉南大圳的故事，讓巴斯克友人相當驚豔，立即加碼邀請一併帶到巴斯克州展出。

「日台國際櫻交流會」預定12月11日在西班牙巴斯克自治州種下來自台灣的昭和櫻，圖為代表台日西3國情誼的紀念碑。（邱貴提供）

邱貴這次將帶著23幅畫作前往巴斯克州的大城畢爾包，這裡曾是鋼鐵重鎮，現在則因古根漢美術館而成為全球聞名的藝術大城。23幅畫作，除了曾在東京展出的辦桌和八家將系列之外，還有代表日本富士山的「白龍」和代表台灣玉山的「青龍」，新作則有辦桌系列的「流水席」、媒婆，還有台灣最美味的「烏魚子」，邱貴在巴斯克的油畫個展，標題為「讓世界看到最美的國家台灣」。

邱貴表示，畫展最主要的目的是希望能讓巴斯克，甚至西班牙的人民能透過簡單的繪畫了解台灣社會的風貌，也期待西班牙人民、巴斯克人民進一步來探討台灣這個世界最美麗的國家，台灣不但有世界最先進的半導體，也有世界一流的棒球隊，更有最優雅的風景和最善良的人民，她希望能藉此拉近更深化兩國的關係。

台灣藝術家邱貴應邀將在西班牙巴斯克州畢爾包舉辦海外油畫個展的海報，主題為「讓世界看到最美麗的國家台灣」。（邱貴提供）

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