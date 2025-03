特斯拉Cybertruck撞牆火燒車 4高中畢業生3死1重傷

2024/11/29 22:18

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州皮德蒙特市(Piedmont)27日凌晨發生一起死亡車禍,一輛特斯拉Cybertruck高速撞上路邊水泥牆,卡在牆與樹之間,起火燃燒。車上是4名剛畢業的高中生,其中1人的iPhone偵測到車禍,自動發出緊急通報,消防人員趕到現場,Cybertruck已被大火吞噬,最終3人不幸喪生、1人重傷。

據美國《紐約郵報》報導,當時4名高中應屆畢業生參加完活動,正在返家的路上。而車子高速行駛時,突然失控撞上路邊水泥牆,事發當下,參加同一場活動的後方駕駛見狀立即下車援救,成功將其中1人從起火的Cybertruck拉出,不過火勢過於猛烈,其餘3人受困車內,消防人員趕到現場時,整台車已遭火焰吞噬。被拉出的乘客身受重傷,住進燒燙傷病房,其餘3人則不幸不治。

請繼續往下閱讀...

據報導,車內4人都為當地高中的應屆畢業生,受到師長及同學們的喜愛。事發前,他們一同參加活動,至於活動內容警方拒絕透露。皮德蒙特警察局局長鮑爾斯(Jeremy Bowers)說,事發原因推測是車速過快失控。

《紐約郵報》也指出,特斯拉公司今年已經多次因Cybertruck的安全隱憂而發布召回,而最近一次為本月5日,召回車輛高達2萬7000台,問題包括後視鏡影像延遲啟動、油門踏板卡住等問題。

“Tough as nails” Tesla Cybertruck doubles as “fast as hell” crematorium for three young people in Piedmont, California. Musk fanbois brag about 0-60 times but gloss over deadly software, horrible braking, abysmal handling — note how the $TSLA Cybertrashcan’s wheel popped out ???? pic.twitter.com/nGKYzYbqZA