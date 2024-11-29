特斯拉Cybertruck撞牆火燒車 4高中畢業生3死1重傷

特斯拉Cybertruck失控撞上水泥牆。（圖擷取自X@SuperchargeUSA）

2024/11/29 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州皮德蒙特市（Piedmont）27日凌晨發生一起死亡車禍，一輛特斯拉Cybertruck高速撞上路邊水泥牆，卡在牆與樹之間，起火燃燒。車上是4名剛畢業的高中生，其中1人的iPhone偵測到車禍，自動發出緊急通報，消防人員趕到現場，Cybertruck已被大火吞噬，最終3人不幸喪生、1人重傷。

據美國《紐約郵報》報導，當時4名高中應屆畢業生參加完活動，正在返家的路上。而車子高速行駛時，突然失控撞上路邊水泥牆，事發當下，參加同一場活動的後方駕駛見狀立即下車援救，成功將其中1人從起火的Cybertruck拉出，不過火勢過於猛烈，其餘3人受困車內，消防人員趕到現場時，整台車已遭火焰吞噬。被拉出的乘客身受重傷，住進燒燙傷病房，其餘3人則不幸不治。

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據報導，車內4人都為當地高中的應屆畢業生，受到師長及同學們的喜愛。事發前，他們一同參加活動，至於活動內容警方拒絕透露。皮德蒙特警察局局長鮑爾斯（Jeremy Bowers）說，事發原因推測是車速過快失控。

《紐約郵報》也指出，特斯拉公司今年已經多次因Cybertruck的安全隱憂而發布召回，而最近一次為本月5日，召回車輛高達2萬7000台，問題包括後視鏡影像延遲啟動、油門踏板卡住等問題。

“Tough as nails” Tesla Cybertruck doubles as “fast as hell” crematorium for three young people in Piedmont, California. Musk fanbois brag about 0-60 times but gloss over deadly software, horrible braking, abysmal handling — note how the $TSLA Cybertrashcan’s wheel popped out ???? pic.twitter.com/nGKYzYbqZA — Supercharge USA （@SuperchargeUSA） November 28, 2024

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