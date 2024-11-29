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    華爾街日報：中國地方隱形債務估達11兆美元 北京救援杯水車薪

    華爾街日報指出，中國地方政府習慣舉債投資經濟效益不大的建設，包括通勤人數不足的鐵路、降雪量稀少的滑雪場等，導致債台高築。（美聯社）

    華爾街日報指出，中國地方政府習慣舉債投資經濟效益不大的建設，包括通勤人數不足的鐵路、降雪量稀少的滑雪場等，導致債台高築。（美聯社）

    2024/11/29 19:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》29日指出，中國房地產泡沫化後失去土地出售等傳統收入來源，更加劇債台高築現象。經濟學家推估，中國地方政府的「隱形債務」可能高達11兆美元，而北京當局目前的救援行動僅是杯水車薪。隨著美國總統當選人川普放話，對中國商品課徵懲罰性關稅，中國經濟停滯的風險將更加巨大。

    中國地方政府負責推動中國大部分的投資計畫，同時聘用公務員或將業務發包給私人企業，因此財政困境也間接影響家庭財務。總部位於香港、追蹤中國各地工人集體行動與安全事故的非政府組織中國勞工通訊（CLB）指出，中國今年以來發生約1200起勞工因工資遭拖欠，或其他與補償相關的不滿而舉行的抗議活動，去年則逾1600起，都比2022年及2021年的700起及900起顯著增加。

    財政緊縮已導致中國某些地方的公共服務停擺，武漢、大連和廣州等地，已削減公共醫療福利，河南商丘一家公車業者，去年因缺乏資金險些停業。上月，廣東汕尾一家公立醫院大廳聚集數十名醫護人員，高舉寫著「我們需要吃飯」的白紙，抗議遲未拿到薪水及獎金。數週前，江西宜春的退休公務員，也聚集抗議數月未領到退休金。今夏，山西大同地方政府的門面，還被掛上寫有「薪資拖欠、還我辛苦錢」的白布條。

    多年來，中國地方政府使用複雜的國有融資工具借款，目的通常是為經濟效益不大的投資計畫提供融資，包括通勤人數太少的鐵路、沒有租戶的工業園區，甚至在降雪量稀少的地區蓋滑雪場。與此同時，中國房地產繁榮泡沫化以來，地方政府出售土地的收入也大幅縮水。研究中國政治和金融體系的加州大學聖地牙哥分校教授史宗瀚（Victor Shih）指出，去年某些時期，中國各省每月償還的債務金額，高達月收入的125％。

    北京當局去年底曾指出，地方政府「需要消化的隱形債務」相當於2兆美元，但經濟學家推估總額在7兆至11兆美元之間，其中高達8000億美元的債務面臨很高的違約風險。

    北京本月初宣布地方政府債務再融資計畫，為地方提供10兆人民幣（1.4兆美元）的「化債資源」，用於置換隱性債務，其中一項做法是短債換長債，將債務到期日延長，以便到期前僅需支付利息，毋須歸還本金。史宗瀚表示，這將緩解地方的現金流壓力，但整體而言影響非常有限。

    與此同時，地方政府也透過要求企業補繳稅來增加收入。今年以來，中國上市公司已繳納約4.63億人民幣的欠稅款，主要是企業所得稅和財產稅，湖北省一家酒廠即被要求補繳1994年至2009年所欠的消費稅8500萬人民幣。相關欠款去年有1.78億人民幣，去年以前則都是0。執法部門也加強罰款、收費和資產扣押的力度，以獲取現金，重慶市璧山區甚至成立名為「砸鍋賣鐵」的工作專班，設法變賣資產來還債。

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