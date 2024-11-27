想瘦小腹又護心？加拿大研究：楓糖漿是最佳選擇

楓糖漿是由楓樹木質部汁液製成的糖漿，製作過程非常耗時耗力。（美聯社檔案照）

2024/11/27 17:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕在最新發表的臨床研究中，科學家發現以楓糖漿取代精緻糖，可有效降低心血管疾病風險，並改善腸道菌群健康。這項由加拿大瓦爾大學（Laval University）馬雷特博士（Dr. André Marette）領導的研究，為楓糖漿提供了嶄新的健康價值證據。

據《每日科技網》（scitechdaily）日報導，研究招募來自魁北克市（Québec）的42名健康志願者，年齡介於18至75歲，身體質量指數（BMI）介於23至40之間。研究採用交叉設計，每位參與者分別在兩個8週階段中，以兩湯匙楓糖漿或蔗糖，替代每日5%的精緻糖攝取量。

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研究結果令科學家驚喜。與蔗糖組相比，楓糖漿組在血糖控制上表現卓越，口服葡萄糖耐量試驗（Oral Glucose Tolerance Test, OGTT）顯示，血糖反應顯著改善。收縮壓更是下降了2.72毫米汞柱，遠優於蔗糖組。更令人矚目的是，楓糖漿組的腹部內臟脂肪更是減少了7.83克，而蔗糖組反而增加了67.61克。

腸道菌群的變化同樣引人注目。楓糖漿不僅顯著降低了與發炎和代謝疾病相關的克雷伯氏菌屬（Klebsiella）和果膠桿菌（Bacteroides pectinophilus），還促進了乾酪乳桿菌（Lactocaseibacillus casei）和拜氏梭菌（Clostridium beijerinckii）等有益菌群的生長。

馬雷特博士強調，這些研究結果意義重大。「這些關鍵風險因子的降低，可能有助於減少糖尿病和心血管疾病的風險。改變生活方式，對日常飲食做出小幅調整，是預防未來疾病的有效方法。」

在營養成分上，兩湯匙楓糖漿不僅比淡玉米糖漿少12%的卡路里，還是錳的絕佳來源（35%）、核黃素的良好來源（15%），並含有鈣、硫胺素、鉀和銅等礦物質。相較之下，精緻糖經過大量加工，幾乎已喪失營養價值。

這項研究發表於《營養學期刊》（The Journal of Nutrition），由魁北克楓糖漿生產商（Québec Maple Syrup Producers）和魁北克農業、漁業和食品部（MAPAQ）共同資助。研究不僅為楓糖漿的健康效益提供關鍵科學證據，也為未來探索天然甜味劑的潛在健康益處，開闢了新的研究道路。

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