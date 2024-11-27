「川金」有望再會？ 傳川普考慮與金正恩「見面談」

兩名知情人士透露，川普團隊正討論讓川普和金正恩直接面對面會談。圖為金正恩與川普2018年在新加坡會面。（美聯社）

2024/11/27 08:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，將為國際政治帶來不小改變，兩名知情人士透露，川普團隊正討論讓川普和北韓最高領導人金正恩直接面對面會談，希望新的外交努力能夠降低武裝衝突的風險。

根據《路透》報導，川普團隊中幾位成員認為，川普直接出面、利用已經存在的「關係」來促進和金正恩的交流，最有可能打破僵局。知情人士聲稱，川普的初步目標是重新建立與北韓的基本接觸，但尚未設定進一步的政策目標或準確時間表。

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另一位了解川普交接團隊想法的知情人士透露，和北韓之間的外交問題可能會排擠中東、烏克蘭等外交問題的空間，這兩個問題相比北韓更加急迫。

消息人士聲稱，目前關於政策的討論仍不穩定，川普尚未做出最終決定，川普的交接團隊也沒有對此回應。川普2017年至2021年擔任總統期間，與金正恩在新加坡、河內和北韓邊境舉行了3次會面，儘管川普將「川金會」描述為「墜入愛河」，但他們並沒有取得具體外交成果。

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