為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「川金」有望再會？ 傳川普考慮與金正恩「見面談」

    兩名知情人士透露，川普團隊正討論讓川普和金正恩直接面對面會談。圖為金正恩與川普2018年在新加坡會面。（美聯社）

    兩名知情人士透露，川普團隊正討論讓川普和金正恩直接面對面會談。圖為金正恩與川普2018年在新加坡會面。（美聯社）

    2024/11/27 08:38

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，將為國際政治帶來不小改變，兩名知情人士透露，川普團隊正討論讓川普和北韓最高領導人金正恩直接面對面會談，希望新的外交努力能夠降低武裝衝突的風險。

    根據《路透》報導，川普團隊中幾位成員認為，川普直接出面、利用已經存在的「關係」來促進和金正恩的交流，最有可能打破僵局。知情人士聲稱，川普的初步目標是重新建立與北韓的基本接觸，但尚未設定進一步的政策目標或準確時間表。

    另一位了解川普交接團隊想法的知情人士透露，和北韓之間的外交問題可能會排擠中東、烏克蘭等外交問題的空間，這兩個問題相比北韓更加急迫。

    消息人士聲稱，目前關於政策的討論仍不穩定，川普尚未做出最終決定，川普的交接團隊也沒有對此回應。川普2017年至2021年擔任總統期間，與金正恩在新加坡、河內和北韓邊境舉行了3次會面，儘管川普將「川金會」描述為「墜入愛河」，但他們並沒有取得具體外交成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播