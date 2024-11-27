美國華裔公民任中國國安部線民 判刑4年

美國司法部聲明，59歲華裔美國公民李平（Ping Li）因串謀擔任未登記的中國政府代理人，向中國國安部提供有關海外異議人士和法輪功成員的訊息，被判處4年有期徒刑。（路透檔案照）

2024/11/27 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國司法部23日聲明，曾在大型電信公司任職的59歲華裔美國公民李平（Ping Li，譯音），因承認串謀擔任未登記的中國政府代理人，向中國國家安全部提供有關海外異議人士和法輪功成員的訊息，被判處4年有期徒刑。

聲明指出，從中國移民到美國、住在佛羅里達州的李平，至少從2012年初起，就在中國國安部官員指示下，擔任合作聯絡人，蒐集中國政府感興趣的訊息，包括中國異議人士、民運人士、法輪功成員，以及美國非政府組織（NGO）的相關訊息，並提供給中國國安部。

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據稱李平曾先後為1家美國大型電信公司和1家國際資訊科技（IT）公司工作。法院文件並未披露這2家公司的名稱，但據媒體報導，分別是威瑞森公司（Verizon）和印福思科技公司（InfoSys）。李平也應國安部要求，提供這2家公司的相關資料。

根據司法部此前公布的資訊，李平在今年7月被起訴，起訴書指控的罪名是串謀充當中國代理人而未通知司法部，以及充當中國代理人而未通知司法部，面臨最高達15年徒刑。今年8月，李平對串謀充當中國代理人而未通知司法部的指控認罪，聯邦地區法院的法官因而做出前述判決。

司法部說，李平為了與中國國安部聯繫，使用各種匿名線上帳戶，並曾前往中國與國安部官員會面。例如，2012年8月，中國國安部官員要求李平提供有關美國法輪功成員和民運人士的資訊，李平在接獲任務後不到1週，就提供了1名居住在佛州的法輪功成員詳細個資。

2015年3月，國安部官員要求李平提供有關其雇主在中國開設辦事處的相關資訊，他在3週後做出回覆。2017年3月，國安部官員向李平索取1份培訓指導計畫，李平4月回覆稱，已將資料上傳到1個他與該名官員共享的網路帳戶，並要求該名官員閱後刪除。

2021年5月，國安部官員要求李平提供有關駭客攻擊美國企業事件的相關訊息，包括中國政府對1家大型美企發動一次廣為人知的網攻。李平在4天內便回覆所要求的訊息。

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