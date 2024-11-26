科學家在智利深海拍到「神祕發光蠕蟲」 外型酷似假睫毛、馬桶刷

科學家近日透過水下機器人探測器，在靠近智利太平洋邊緣的深海，發現一種散發閃耀虹光、酷似假睫毛的多毛綱「海洋蠕蟲」（gusano marino）。（圖擷取自@NeuronaSV 社群平台「X」，本報合成）

2024/11/26 17:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部設立在美國加州的「施密特海洋研究所」（Schmidt Ocean Institute，SOI），其科學家近日透過水下機器人探測器，在靠近智利太平洋邊緣的深海，發現一種散發閃耀虹光的多毛綱「海洋蠕蟲」（gusano marino），科學家直言這項發現不僅是生物多樣性的驚喜，更強調了探索海洋生態系與保育研究的重要性。

綜合外媒報導，施密特海洋研究所利用重達7055磅的水下機器人探測器「蘇巴斯汀」（SuBastian），前往智利邊緣海底進行探測工作，結果因此發現這種外型特殊的蠕蟲蹤影。據研究團隊透露，探索地區位於3大板塊交界處，深度介於2652至3281英尺（約808至1000公尺），是擁有獨特地質特性的自然實驗室，也特別適合研究深海生態。

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報導指出，此次發現的蠕蟲屬於多毛綱生物，外形有如人類化妝用的「假睫毛」般迷人，其剛毛因有特殊蛋白質結構，所以能在深海中呈現虹彩效果。科學家解釋，這種蠕蟲通常生活在缺乏陽光的深海環境，與化學合成細菌共生，透過化學反應來獲取能量，更藉此支撐著深海生態系統的平衡。

拍攝到這種有獨特外型的蠕蟲影片在網上曝光後，立即引發大批網友討論，甚至還幽默戲稱牠為「馬桶刷」、「深海聖誕樹」。科學家則指出，這種閃閃發亮的多毛綱蠕蟲的發現，提醒人們深海仍有許多未解之謎等待探索，而這些生物的適應能力和共生關係，也是理解深海生命演化的重要關鍵。

此外，多毛綱物種在全球已知超過1萬種，其中許多在深海中扮演關鍵角色，例如耐高溫的極端生物或參與營養循環的食骨蠕蟲。施密特海洋研究所此次考察為期55天，旨在智利邊緣地區進行生態系統測繪和收集樣本，他們不僅希望揭開更多深海中的神秘面紗，更致力於透過影片分享來傳遞知識，提升公眾對海洋保育的意識。

Una expedición del Schmidt Ocean Institute descubrió frente a las costas de Chile una especie inusual de poliqueto, una clase de gusano marino que presenta una gran diversidad de formas y tamaños, informa Daily Mail.



El robot de teledetección ROV SuBastian de la institución… pic.twitter.com/z3xFgMZoMm — De Último Minuto （@UltimominutoTW） November 22, 2024

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