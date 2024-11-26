3千萬光年外宇宙奇觀！韋伯望遠鏡拍下「草帽星系」絕美影像

韋伯太空望遠鏡以中紅外線儀器拍攝的草帽星系（Sombrero Galaxy），呈現光滑的內盤。（取自NASA專頁）

2024/11/26 15:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope, JWST）再次帶來了令人驚嘆的宇宙圖像。這次，這座強大的望遠鏡將目光投向了草帽星系（Sombrero Galaxy），也稱為梅西爾104 （Messier 104, M104），所拍攝的絕美影像，重新詮釋了我們對這片太空區域的理解。

科學新聞網站《Science Alert》26日報導，透過韋伯太空望遠鏡的中紅外線視角，草帽星系不再像它的名字那樣，看起來像一頂寬邊的墨西哥帽，反而更像一個箭靶，中心還有一個靶心。這個「靶心」實際上是一個超大質量黑洞。

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韋伯望遠鏡搭載的中紅外線儀器（Mid-Infrared Instrument, MIRI）提供的清晰解析度，讓我們得以詳細觀察星系的外環，顯示出複雜的塵埃團塊。過去哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）透過可見光拍攝的影像，讓這個區域看起來「像毯子一樣光滑」，而韋伯太空望遠鏡則呈現出更複雜的景象。

這些「塵埃團塊」，是由一種稱為多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs）的含碳分子組成，通常代表著年輕恆星形成區域的存在。儘管科學家認為草帽星系並不是恆星形成的熱點區域，但這裡很可能也正在形成新的恆星。

科學家估計，草帽星系每年產生的恆星質量不到一個太陽質量。相比之下，我們所在的銀河系每年約產生兩個太陽質量，而雪茄星系（Cigar Galaxy, M82）則每年產生約20個太陽質量。

MIRI影像也顯示，在太空背景中散佈著許多形狀和顏色各異的星系。天文學家正忙於研究這些背景星系，以確定它們的距離。草帽星系距離地球3000萬光年，位於室女座（Virgo）星系團深處。對我們來說，這是一個遙不可及的距離，或許永遠也無法抵達。

這只是韋伯太空望遠鏡，為我們提供的眾多絕美影像中的最新一張。它最近還發現了迄今觀測到的最遙遠星系，並讓我們對天王星（Uranus）這顆冰巨行星（Ice giant）有了新的認識。韋伯太空望遠鏡不斷擴展我們對宇宙的認識，揭示更多宇宙的奧秘。

這是哈伯太空望遠鏡於2010年以可見光拍攝的草帽星系影像。（取自NASA專頁）

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