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    直接存手機！南韓下月啟用電子身分證

    南韓今年12月底將實施電子身分證服務，民眾可將身分證保存在手機中隨時使用。（圖擷自南韓行政安全部網站）

    南韓今年12月底將實施電子身分證服務，民眾可將身分證保存在手機中隨時使用。（圖擷自南韓行政安全部網站）

    2024/11/26 14:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓今年12月底將實施電子身分證服務，民眾可將身分證保存在手機中隨時使用，無需攜帶實體身分證。

    《韓聯社》報導，南韓行政安全部（下稱行安部）26日宣布，涵蓋上述內容的《居民登記法》將於12月27日正式施行。規範辦理流程、安全對策等細則的《居民登記法》施行令修正案，當天在國務會議獲得通過。

    根據新規，持有實體身分證的17歲以上南韓公民均可前往社區居民中心申辦電子身分證，掃描一次性二維條碼即可生成；更換手機須再次前往居民中心辦理。

    持有IC身分證的南韓公民只需以手機感應IC身分證，即可生成電子身分證；更換手機後也可重新辦理，但須支付5000韓元（約新台幣115元）的IC晶片費用。

    為防止個資洩露和不正當使用，南韓電子身分證採用最新加密技術，且只可發放至申請人名下的1台移動裝置上，每3年更新一次。此外，若手機報失，電子身分證將立即失效，以防個人資訊遭盜用或洩露。

    南韓行安部計劃於12月27日起的2個月內，向世宗市、京畿道高陽市等9個地方政府進行電子身分證服務試驗，之後再推廣至全國。

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