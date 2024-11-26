心碎！歐亞大陸首見原生鳥類滅絕 細嘴杓鷸永別人間

這是細嘴杓鷸在摩洛哥的最後身影之一，攝於牠們滅絕之前。（圖取自英國RSPB官網）

2024/11/26 11:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據國際鳥類科學期刊《IBIS》 最新發表的研究，細嘴杓鷸（Slender-billed Curlew）幾乎確定滅絕。雖然國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄已記載164種滅絕鳥類，但細嘴杓鷸曾廣泛分布於歐亞大陸，其滅絕凸顯人類活動對物種生存的巨大威脅。

科學網站《IFLScience》報導，細嘴杓鷸（學名： Numenius tenuirostris）是一種遷徙性水鳥，在西伯利亞短暫夏季繁殖，冬季則遷徙至地中海地區。然而，由於棲息地喪失和環境惡化，牠們最終走向滅絕。英國皇家鳥類保護協會（RSPB）指出，這是歐亞非大陸及周邊地區首次記錄的鳥類滅絕事件。儘管過去幾十年來在繁殖地與越冬地的搜尋始終未果，最後可靠目擊紀錄可追溯至1995年的摩洛哥。

請繼續往下閱讀...

研究估計細嘴杓鷸的滅絕可能性高達96%，極可能在1995年最後目擊後不久消失。正式宣告滅絕需經IUCN審核，目前其狀態仍列為極度瀕危（Critically Endangered）。滅絕後，原本用於保護細嘴杓鷸的資源將重新分配給其他瀕危物種。

倫敦自然史博物館（Natural History Museum）研究員龐德博士（Dr. Alex Bond）透露，對博物館中幼鳥羽毛的分析顯示，先前搜尋細嘴杓鷸繁殖地的地點錯誤。雖然後續轉向哈薩克北部搜尋，仍無所獲。他認為保護工作延遲至1988年才展開，是造成滅絕的主要原因之一。他警告，氣候變遷、棲息地破壞和污染將讓此類悲劇成為常態。

研究強調，棲息地喪失是細嘴杓鷸滅絕的關鍵因素。西伯利亞的沼澤因農業開發被排乾，地中海濕地亦因污染和破碎化而逐漸消失。此外，疾病與狩獵可能也是導致滅絕的輔助因素。該物種部分越冬地如葉門與美索不達米亞沼澤，因戰爭與報復性措施而進一步惡化生存環境。

細嘴杓鷸的滅絕為保護其他類似鳥類提供警示，例如大杓鷸（Eurasian Curlew）和黑尾鷸（Black-tailed Godwit）。杓鷸屬（Numenius）的八個成員中，多數已被列入紅色名錄。專家指出，大陸物種滅絕的速度正加快，強調遷徙物種的保護需各國攜手合作，才能有效防止更多物種消失。

此事也反映國際社會對生物多樣性保護的努力仍有不足，研究者呼籲各國採取更積極的行動應對這一全球挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法