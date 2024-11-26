中國女學生在宿舍呼吸困難 醫護趕到全被攔阻…只因都是男性

山東淄博職業學院近日被爆料，女生宿舍管理人員攔阻男性醫護人員上樓搶救患者。（截自維基百科）

2024/11/26 11:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東淄博職業學院一名女學生日前在網上自曝，她在宿舍突然呼吸困難，撥打急救專線120後，因為來的3名醫護人員都是男性，被女生宿舍的管理人員擋在樓下，無法上樓施救。發病女學生稱，當時渾身動不了，一度很絕望，最終在室友幫忙下才送醫。

中國媒體華商報報導，該校後勤管理處公寓管理科人員表示，按規定，男生不允許進入女生宿舍樓。另有工作人員稱，「需向同事核實，如有情況會報告給領導看怎麼辦。」淄博市120工作人員則認為，救助病患第一，宿管攔住男醫護的做法不合適。

請繼續往下閱讀...

據報導，當事女生24日發微博稱，「我在宿舍突然喘不上氣來，打了急救電話，120醫護人員來了以後，值週的女同學死活不讓他們上來，因為來的3個醫護人員都是男的，把醫護人員都氣笑了。」

「我躺在宿舍地上的那一刻，我很害怕，很絕望。醫護人員離我那麼近。我舅舅比醫護人員先到，他也在樓下，也沒辦法上來。」

當事女學生稱值週女同學是拿雞毛當令箭，「她說這是她的本職工作，我一位舍友給宿管阿姨打電話，宿管阿姨還誇獎這個值週的女同學做得好。 」

當事女生並表示，當時自己渾身動不了，幸虧有室友幫忙，「我也沒辦法自救，如果不是舍友，很難想像事情的結果，醫師後來說是呼吸性鹼中毒。」

當事女學生還爆料，「早上起來學校告訴我，因為學校要升本（科院校），怕影響不好，要求我把發的抖音刪掉。抖音雖然我刪了，但是如果事情以和稀泥的方式處理，我不僅還要再往上發，還要報警。」

「我不惹事，但也不怕事。」當事女學生表示，「希望透過我的事情，學校能夠嚴肅處理。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法