中國男受困泰國廢井72小時 村民以為鬧鬼無人敢理

一名中國男子受困泰緬邊境的廢棄水井長達72小時。（擷取自มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แม่สอด/Facebook）

2024/11/26 11:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於泰緬邊境的泰國達府（Tak）近日傳出，一名22歲中國籍男子在偏僻森林的廢棄水井受困72小時，由於村民誤以為附近鬧鬼不敢上前查看，直到有人報警才終於揭開恐怖傳言。

綜合泰媒報導，來興府美索縣警方24日晚間獲報，稱當地一處荒涼的森林不時傳來詭異叫聲，警方與搜救人員憑藉聽音辨位找到一口廢棄水井，用手電筒照射井底才發現一名22歲的中國籍男子Chuan Yi受困，隨即出動救援設備，花費30分鐘左右才將其救出。

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該男子被發現時已受困3天3夜，其左手骨折、腦震盪及全身多處瘀青，在井底忍受飢餓與酷熱，已送往美索縣醫院治療，目前無生命危險。對此，泰國移民局已介入處理，正在調查男子的身分及受困原因。為避免類似事情再度發生，當地政府計畫為廢井加裝蓋子。

當地村民回憶，3天以來水井附近的住戶每小時都會聽見一次怪聲，到了晚上聲音會變得更加頻繁，許多村民都以為鬧鬼根本沒人敢接近查看。報警後才得知怪聲來源，還給社區清淨的生活。

中國男子被發現時，上半身赤裸只穿一件短褲，泰國當局已介入調查。（擷取自มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แม่สอด/Facebook）

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