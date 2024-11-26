中國野豬闖民宅 老人察看遭撞飛慘死

監視畫面顯示，本月24日上午，1隻黑色大野豬闖入中國陝西民宅院子，一旁老人聞聲出門察看。（圖擷自網路）

2024/11/26 11:35

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西上週末發生野豬闖入民宅咬死人事件，1名老人在家中被1隻壯碩野豬撞飛，接著被撕咬，傷重不治身亡。肇事野豬事發後下落不明。

綜合媒體報導，事發民宅位於中國陝西省南部安康市嵐皋縣，監視畫面顯示，本月24日上午9時57分，1隻黑色大野豬闖入民宅院子。野豬先是闖進院子內，1名老人聞聲出門察看，遭慌張亂竄的野豬衝撞、凌空飛起。

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隨後，野豬不斷攻擊並撕咬老人，老人無力反抗逃生。過程中，有多隻家犬衝出撲向野豬，試圖驅趕野豬救主，但野豬憑藉體型優勢，家犬力戰數回仍不敵退卻。

畫面顯示，老人遭野豬連番攻擊後傷重不省人事，倒在院子中央，留下一片血跡。

據中國電視台《正在新聞》25日報導，嵐皋縣警方確認前一天發生上述事件，稱目前還在調查中；嵐皋縣醫院急診科則回應，事發當天有急救人員到場，但老人已70餘歲，身體多處被撞傷，失血過多不幸身亡。

被問及野豬是否已被抓捕，嵐皋縣林業局野保站站長稱正在開會，隨後將電話掛斷。

陝西省安康市政府網站顯示，安康市林業局今年6月曾針對「加強野豬危害防控處理」答覆中國人大代表，稱2021年，嵐皋縣、石泉縣分別被確定為省級、市級「野豬危害防控試驗縣」，分別組建了專業狩獵隊伍，利用人犬共同展開獵捕作業，有效降低野豬數量，減少野豬危害程度。

網站聲稱，今年截至目前為止，安康市已獵捕野豬113隻，「野豬數量及危害程度均呈下降趨勢」。

野豬不斷攻擊並撕咬老人，多隻家犬衝出救主，卻難敵野豬體型優勢。（圖擷自網路）

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