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    美晶片法案發威！BAE、火箭實驗室獲數千萬美元補助

    5 月 7 日，美國佛羅里達州坦帕市舉行的國防企業「特種作戰部隊週」（SOF Week） 上，BAE 系統公司攤位的標誌。（路透）

    5 月 7 日，美國佛羅里達州坦帕市舉行的國防企業「特種作戰部隊週」（SOF Week） 上，BAE 系統公司攤位的標誌。（路透）

    2024/11/26 09:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕路透報導，美國商務部11月25日宣布，將提供近6000萬美元（約新台幣19.3億元）的政府補助，給予英國航太系統公司（BAE Systems）和紐西蘭火箭實驗室（Rocket Lab），用於發展半導體技術。

    其中，BAE系統公司將獲得3550萬美元（約新台幣11.4億元）的補助，用於提升其位於新罕布夏州的關鍵半導體晶片產能，目標是將產量提高四倍。這些晶片主要用於F-35戰機和商用衛星。美國商務部表示，這項投資將使該公司的現代化時程縮短一半。

    美國國防部計畫在未來幾十年內，斥資1.7兆美元（約新台幣54.8兆元）用於F-35計畫，其中包括採購2500架F-35戰機，而這些晶片對F-15和F-35戰機至關重要。

    火箭實驗室旗下的SolAero科技公司（SolAero Technologies Corp）則將獲得2390萬美元（約新台幣7.7億元）的補助，預計在未來三年內將其太陽能電池產量提高50%。

    火箭實驗室由紐西蘭人貝克（Peter Beck）於2006年創立，是美國兩家專門生產太空級太陽能電池的公司之一，此種高效能、耐輻射的複合半導體，對於太空任務至關重要。該公司的太陽能電池支援多項美國太空計畫，包括飛彈預警系統、韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）、美國航太總署（NASA）的阿提米絲（Artemis）登月計畫、火星獨創號直升機（Ingenuity Mars Helicopter）和火星洞察號登陸器（Mars Insight Lander）。

    美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本月稍早告訴路透，商務部正積極趕在總統當選人川普明年1月20日就職前，完成拜登政府527億美元（約新台幣17兆元）「晶片與科學法案」（Chips and Science Act）下的盡可能多的協議。川普曾批評這項計畫。

    本月稍早，商務部敲定了第一筆重大補助——66億美元（約新台幣2125億元）的資金，將補助台灣台積電（TSMC）的美國子公司。上週，商務部也完成了對格羅方德（GlobalFoundries）的15億美元（約新台幣483億元）補助，以擴大其在紐約州、佛蒙特州和馬爾他（Malta）的半導體生產。

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