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    憲法規定不起訴現任總統 美特檢撤銷對川普2起刑事起訴

    特別檢察官史密斯（右）25日要求法院撤銷2起對川普的起訴，並尋求保留未來重提訴訟的權利。（法新社）

    特別檢察官史密斯（右）25日要求法院撤銷2起對川普的起訴，並尋求保留未來重提訴訟的權利。（法新社）

    2024/11/26 09:40

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）先前調查川普意圖推翻2020年大選案，以及川普卸任後不當處理機密文件案，而川普明年1月將重返白宮，史密斯25日要求法院撤銷2起對川普的起訴，並尋求保留未來重提訴訟的權利。目前審理意圖推翻大選案的法官已同意撤銷。

    綜合外媒報導，意圖推翻選舉結果案由華府的聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）審理，此案因川普向最高法院主張豁免權而拖延時程，最高法院7月裁定，總統的公務行為享豁免權，此案交回楚坎認定是否在豁免權的範圍內，對此史密斯25 日要求法院撤銷此案。

    機密文件案目前則在佛州第11巡迴上訴法院，佛州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）在今年7月以「史密斯的任命程序有問題」為由，駁回史密斯對川普的起訴案，史密斯對此提出上訴，要求重審。不過史密斯25日向第11巡迴上訴法院表示放棄上訴。

    針對25日做出的決定，史密斯表示，在經過與司法部討論後，他提出不再追究這2案，主要原因是「憲法不起訴現任總統的規定」，並非是根據案件的實質證據做出的考量。與此同時，史密斯尋求法官以「不損及權利」的方式撤銷2案，保留未來等川普卸任後重新起訴的可能性。

    川普團隊通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）透過聲明表示：「司法部今天的決定，結束了針對川普總統的違憲聯邦案件，這是法治的重大勝利。」

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