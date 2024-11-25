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    東方之珠隕落！美國會議員：香港正變成金融犯罪中心

    美眾議員穆勒納爾等人表示，香港已轉變成金融犯罪中心。（路透）

    美眾議員穆勒納爾等人表示，香港已轉變成金融犯罪中心。（路透）

    2024/11/25 23:44

    〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報25日報導，美國眾議院對中鷹派議員要求財政部長葉倫，重新思考香港是否應繼續享有與美國之間友好的銀行業務關係，因為香港已變成洗錢、規避制裁的金融犯罪中心。

    報導指出，眾議院中共問題特設委員會兩黨領導人致函葉倫說，香港已成為西方管制技術輸出俄國的重要中心，以及成立幌子公司，以採購伊朗原油；管理服務北韓的「幽靈船」與其他違反美國貿易管制行為的重鎮。

    該委員會主席、共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）以及該委員會委員、民主黨眾議員克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）連署該信函。

    他們說，「香港已從值得信賴的全球金融中心，轉變成中華人民共和國、伊朗、俄羅斯與北韓日益深化的獨裁軸心關鍵的參與者；我們現在必須質疑，美國對香港的長期政策，特別是對其金融與銀行部門的政策是否適當」。

    該信函引述研究說，2023年從香港輸往俄羅斯的貨物中，近40%是半導體等俄羅斯可用在戰爭中攻擊烏克蘭的「高優先級物項」（high-priority items）。

    這兩名美國國會議員過去與總統當選人川普提名的國務卿、佛州參議員盧比歐，在包括強制Tiktok中國母公司出售該應用程式等中國有關議題上，進行廣泛合作。

    香港政府表示，對香港的洗錢中心指控毫無根據。葉倫的代表則沒有回應評論要求。

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