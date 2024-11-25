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    川普擬以私人機構取代FBI查核人事背景 兩黨議員齊反對

    川普當選總統，團隊未依照慣例，接受聯邦調查局（FBI）進行人事背景調查。（美聯社）

    川普當選總統，團隊未依照慣例，接受聯邦調查局（FBI）進行人事背景調查。（美聯社）

    2024/11/25 19:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《國會山莊報》（The Hill）24日報導，民主黨籍的國會參議院司法委員會委員羅布查（Amy Klobuchar）25日警告，川普當選總統團隊若不依慣例接受聯邦調查局（FBI）進行人事背景調查，恐將影響內閣人事任命程序。

    克羅布查接受美國廣播公司（ABC）《本週》（This Week）節目專訪時表示，作為司法委員會成員，她和同僚有責任審視FBI的背景調查報告，確保被提名人選符合各部門職務要求。「目前看來，交接團隊尚未就FBI背景調查達成任何協議，這令人憂心。」

    據傳，川普顧問團建議改由私人調查公司進行高層人事背景審查。此提議引發兩黨議員反對。共和黨籍的緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）明確表態：「依我判斷，背景調查應由FBI執行。」

    同黨的北達科他州參議員克芮麥（Kevin Cramer）也指出，FBI在取得地方、州和聯邦各級執法資訊方面，擁有私人機構難以匹敵的優勢。「即使是最專業的私人調查所，也無法取得FBI能掌握的資訊。若要由私人機構輔助調查，我不反對，但不能完全取代FBI。」

    克羅布查在專訪中表示，她希望川普團隊「提名合格人選，完成必要的背景調查，好讓我們能繼續推動國事。我們不希望再出現像蓋茨（Matt Gaetz）這種不該被提名的人選，徒增紛擾。」

    《國會山莊報》已就此事聯繫及川普交接團隊，但未獲回應。

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