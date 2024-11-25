「暗錢」疑雲！ 川普交接團隊資金來源秘而不宣 引發外界憂慮

川普交接團隊由教育部長提名人琳達．麥馬洪（左）與商務部長提名人盧特尼克（右）領導。（美聯社）

2024/11/25 18:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普的政權交接團隊以「暗錢」（dark money）方式運作，拒絕與現任拜登政府簽署行政協議，引發外界憂慮。《紐約時報》24日報導，這項前所未見的舉動讓川普團隊可規避募款限制，且無須公開金主名單。

依據美國《總統交接法》（Presidential Transition Act），總統當選人可獲得聯邦政府提供高達720萬美元（約新台幣2.3億元）的交接經費，但必須簽署行政協議，同意受募款限制並公開捐款者名單。川普卻一反慣例，成為首位拒絕接受此項安排的總統當選人。

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專家指出，此舉讓川普團隊得以無限制募款，資金來源也不受監督。更值得關注的是，與一般競選捐款不同，外國公民也可合法捐款給交接團隊，引發國安疑慮。

由教育部長提名人琳達．麥馬洪（Linda McMahon）與商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）領導的川普交接團隊，正式名稱為「川普凡斯2025交接公司」（Trump Vance 2025 Transition Inc.），該團隊多次表示將與拜登政府簽署「諒解備忘錄」，但已錯過9月和10月的簽署期限，選後兩週仍毫無進展。

紐約市立大學約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College）公共政策教授布朗（Heath Brown）警告：「當資金來源不透明時，外界無從得知捐款金額、捐款者身分，以及這些捐款背後的目的。」他強調，絕大多數美國民眾都希望知道誰在資助這場政權交接。

由於未簽署相關協議，川普團隊也無法使用聯邦調查局（FBI）的人事背景審查服務。據報導，該團隊轉而委託私人公司進行人事審查，恐導致未來政府高層人事的安全審查存在漏洞。

值得注意的是，2016年川普首次當選時的交接團隊曾簽署相關協議，共募得650萬美元（約新台幣2.1億元），並獲得240萬美元（約新台幣7700萬元）聯邦補助。當時團隊約有120名員工，並在川普大廈進行人事面試。相較之下，2008年歐巴馬團隊限制單筆捐款5000美元（約新台幣16.2萬元），共有近6萬人捐款，平均每筆僅75美元（約新台幣2400元）。

麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）已致函拜登政府，指出此事為「前所未見」，恐「危及美國公眾利益」。川普團隊發言人休斯（Brian Hughes）則回應稱，團隊律師持續就相關協議與拜登政府進行「建設性溝通」。

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