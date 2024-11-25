放話安排殺手暗殺總統 菲律賓副總統被列「主謀」傳訊

菲律賓副總統薩拉放話已找殺手刺殺總統，恐怕將面臨法律後果。（美聯社）

2024/11/25 18:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）威脅暗殺總統小馬可仕事件餘波盪漾，小馬可仕25日正式回應道，不能允許相關「犯罪陰謀」發生，「我會奮戰」。司法部同日將薩拉列為意圖暗殺總統的「主謀」，要求她在5天內回應傳訊，薩拉稱收到傳票後會回應，但也反過要求司法部必須回答她的問題。

《美聯社》及《法新社》報導，小馬可仕和薩拉在2年前大選中搭檔當選正副總統後，兩人及各自代表的馬可仕和杜特蒂家族不久因利益分配及對外立場分歧等問題分道揚鑣，近期更屢次撕破臉。薩拉23日公開宣稱，如果她被暗殺，已交待殺手刺殺小馬可仕伉儷及眾議院議長羅慕德斯，旋即被國家安全會議列為「國安事件」，並促使總統府衛隊及執法機構升級第一家庭維安。

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小馬可仕25日打破沉默發表電視聲明，在未提及薩拉或副總統的情況下，稱不應允許這項犯罪陰謀發生，菲國身為民主國家，必須維護法治，「我會奮戰」。

司法部副部長安德烈斯（Jesse Andres）同日表示，薩拉是「預謀刺殺總統」的主謀，限她在5天內到訊，並強調將動員所有政府資源和執法機構，查明「殺手」身分，令其承擔刑事責任，「政府正採取行動保護總統，聲稱預謀殺害總統的主謀將面臨法律後果」。

薩拉在1小時後回應道，等她收到傳票，會去和司法部「談談」，「我很樂意回答他們想問的問題，但他們也必須回答我的問題」。

另外，此事也牽動軍變敏感神經，促使菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）25日在三軍總部參加升旗典禮時提醒士兵，必須效忠國家而非個人，「這意味著我們應該遵從指揮鏈」。

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