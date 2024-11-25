馬國政府查扣彩虹錶敗訴 法院裁定須歸還Swatch

2023年5月間，馬來西亞當局突襲11家Swatch門市，查扣172支「驕傲系列」手錶。（取自Swatch官網）

2024/11/25 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬來西亞法院週一（25日）裁定，政府必須歸還去年查扣的數十支彩虹主題Swatch手錶。這些手錶因被認為宣揚LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒）權利而遭查扣。據外媒《路透》報導，吉隆坡高等法院裁定內政部必須在14天內將手錶歸還給瑞士Swatch集團。

2023年5月，馬來西亞政府以錶面印有「LGBTQ」縮寫，以及呈現與彩虹驕傲旗幟相同的六色彩虹圖案為由，在全國16家Swatch門市查扣了172支彩虹主題手錶，總價值約 14000美元（約新台幣45萬元）。Swatch官網寫到，他們「驕傲系列」之「愛就是愛」手錶，以經典同志驕傲旗幟為靈感，運用大膽顏色紅、橙、黃、綠、藍、紫6種作為款式，在錶帶還特別出兩道彩虹。

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馬來西亞是一個穆斯林佔多數的國家，同性戀行為在該國屬於非法，近年來，人權團體警告，馬來西亞社會對LGBTQ族群的包容度正在下降。

馬來西亞政府在查扣手錶後，更進一步禁止在Swatch手錶、包裝盒、包裝紙、配件或其他商品上出現任何LGBTQ相關的內容，聲稱這類產品可能損害道德和公共利益。Swatch集團隨後提起訴訟，認為政府的查扣行動非法，並損害了公司的聲譽。

吉隆坡高等法院裁定，內政部必須在14天內將查扣的手錶歸還Swatch集團。法官表示，手錶禁令是在2023年8月才正式發布並公告，而查扣行動發生在5月，因此在查扣當時，Swatch集團並未觸犯任何法律。

大馬政府的律師阿里（Sallehuddin Ali）向《法新社》證實了這項裁決。Swatch集團的律師則拒絕評論此項裁決，Swatch集團也未發表任何評論。

大馬內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）表示，政府尊重法院的決定，將等待完整的判決書公布後，再決定是否提出上訴。由於政府的禁令仍然有效，這些彩虹主題手錶不太可能在馬來西亞市場上銷售。

這並非馬來西亞政府首次對涉及LGBTQ議題的事件採取行動。2023年7月，英國流行搖滾樂團The 1975在吉隆坡的音樂節演出時，主唱團主唱馬修希利（Matty Healy）在台上親吻了同性團員，隨後馬來西亞政府立即中止了該音樂節。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）兩年前以改革派之姿上任，但他曾表示，他的政府不會承認LGBTQ權利。這顯示出，雖然法院裁定歸還彩虹錶，但馬來西亞政府對於 LGBTQ議題的立場仍然保守。

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