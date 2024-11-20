川普2.0推手馬斯克與中國政商關係密切 美議員警告威脅國安

馬斯克在美國總統選戰期間參加一場支持川普的造勢活動。（法新社）

2024/11/20 18:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統當選人川普成功回鍋白宮的重要推手、「特斯拉（Tesla）」和「太空探索（SpaceX）」公司執行長馬斯克（Elon Musk），將進入川普政府任職，引發可能存有利益衝突的疑慮。美國聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）19日在聽證會上就警告，馬斯克與中國的商業關係，可能危及美國國家安全。

《南華早報》20日報導，擔任參院司法委員會隱私、技術暨法令小組委員會主席的民主黨籍布魯門塔指出，「我認為這不只是危險，以馬斯克和太空探索公司目前所處的地位，我認為對我們國家安全構成影響深遠的威脅」。

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川普已經任命馬斯克共同領導新設的政府效率部，該部旨在監督法規的修改，以及可能對聯邦機構進行的大規模裁減。而特斯拉公司生產的車輛有一半是在中國製造，中國市場也占該公司3分之1銷售額，另一方面，美國國防部和其他政府機構則愈來愈依賴太空探索公司。

之前已有報導指出，馬斯克與中國的密切商業關係，以及他和中國其他高層官員，包括國務院總理李強的關係，可能被北京視為與川普之間非正式溝通管道，尤其是在政權過渡期的初期。

布魯門塔在19日的聽證會上討論美國科技公司與中國關係時指出，馬斯克與北京的關係可能被利用，「這些廣泛的經濟關係以及中國願意加以利用，是一種危險的組合，是對我國的真正風險」，他認為，馬斯克和特斯拉「絕非科技巨頭中唯一面臨這種情況的」。

出席19日聽證會的紐約風險諮詢公司「戰略風險（Strategy Risks）」執行長石宇（Isaac Stone Fish），認同特斯拉對中國的依賴令人擔憂。他說，「這對馬斯克而言是非常、非常棘手的處境」，北京「喜歡利用企業做為籌碼」，對美國公司和個人施加影響力，來推進其國家安全利益，「坦白說，我不知道馬斯克能如何同時平衡他在美國政府、特斯拉和太空探索公司的利益，這非常、非常具有挑戰性」。

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