阿茲特克「死亡哨」驚悚腦波反應首度揭露 科學家還原古代用途

「死亡哨」經常出現在祭祀受害者的墓葬中。（取自維基百科）

2024/11/20 11:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首次透過神經影像技術研究阿茲特克（Aztec）文明的「死亡哨」，發現這種造型酷似頭骨的古老樂器不僅帶來強烈的恐懼感，更會激發人類大腦聽覺皮質的特殊反應。這項研究結果已刊登於《通訊心理學》（Communications Psychology）期刊。

阿茲特克帝國是一個由美洲原住民建立的古代政權，位於今墨西哥中部。阿茲特克帝國以人祭儀式、戰爭征服，以及以人頭骨堆疊成的祭壇而聞名，而這些「死亡哨」似乎進一步強化了這些血腥活動的恐怖氛圍。考古學家在西元1250年至1521年間的墓葬遺址中，發現了多個陶土製成的頭骨造型哨子，這些哨子透過內部氣流的碰撞，發出尖銳刺耳、彷彿死亡慘叫的聲音。

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科學網站《IFLScience》報導，為深入了解這些死亡哨的作用，研究團隊招募歐洲志願者，進行一系列腦部掃描實驗。結果顯示，當受試者聽到這種哨聲時，他們的聽覺皮質會迅速進入高度警戒狀態。受試者普遍認為這些聲音極度負面，並描述其「令人恐懼且厭惡」，甚至會干擾聽者的正常思維，觸發急迫的反應傾向。研究進一步指出，這種主觀感受與聽覺皮質內「非常特殊的腦部活動」有關，尤其是針對恐懼聲音的低階聽覺皮質反應。

此外，死亡哨的聲音具有混合自然與人工的特徵，使大腦難以輕易辨識其來源。研究團隊表示：「死亡哨的聲音類似於自然界或人造的驚悚聲響，吸引人類的注意力，並在額葉、島葉及頂葉腦區引發高階聽覺認知和象徵意義的解讀，激發豐富的想像力。」這些聲音的模糊特質可能是古代阿茲特克人用來加強祭祀儀式效果的重要元素。

考古證據顯示，這些死亡哨常見於人祭受害者的遺骸旁。部分學者推測，死亡哨可能用於模仿阿茲特克冥界「米克特蘭」（Mictlan）的狂風聲，或象徵風神「埃赫卡特爾」（Ehecatl），這位神祇據傳是以死者骨骸創造人類的傳說角色。研究團隊因此推斷，死亡哨極有可能在祭祀儀式中扮演重要角色，尤其是在驚嚇人祭犧牲者或現場觀眾。

歷史記載也顯示，阿茲特克戰士可能在戰場上吹奏死亡哨，以製造恐慌並動搖敵軍士氣。這項新研究為死亡哨的神秘用途提供了科學證據，使我們更深入理解這些古代神器的文化意涵與功能。

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