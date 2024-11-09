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盼減少霸凌增加同理心 羅馬尼亞小學開「動物互動課程」

羅馬尼亞伊爾福夫縣針對小學實施動物認識課，盼增加孩童同理心，減少霸凌行為。（路透）

羅馬尼亞伊爾福夫縣針對小學實施動物認識課，盼增加孩童同理心，減少霸凌行為。（路透）

2024/11/09 23:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一個人的行為和價值觀，往往會受到童年時期教育影響。羅馬尼亞伊爾福夫縣（Ilfov）針對近20所小學實施動物認識課，課程讓學生餵養動物、參觀動物收容所，並與身體殘缺的動物互動，藉此增加孩童的同理心和學習能力，並減少霸凌行為。

路透報導，羅馬尼亞獸醫瓦西留（Oana Vasiliu）帶著一隻名叫羅迪卡（Rodica）的母雞，和一隻名叫巴布斯（Bubbles）的鴨子，前往辛德里塔（Sindrilita）的鄉村小學。教室裡，孩子們輪流餵給它們菠菜葉和昆蟲幼蟲。今年伊爾福夫縣有將近20所學校，正在為五、六年級生開設動物認識課程，希望藉由該課程能增強孩童的同理心、學習能力並減少霸凌行為。

該課程還讓孩童參觀動物收容所，讓他們與身體有殘缺的動物互動，像是一隻沒有腿的狗和一隻只有一個眼睛的貓，透過這樣的方式，激發孩童的同理心。伊爾福夫動物保護會顧問巴萊努（Raluca Baleanu）表示，「我們希望孩童對於人更有同理心，因為學校霸凌的比例越來越高」。據報導，羅馬尼亞的教育資源，遠低於歐洲或美國等富裕國家，並且是歐盟27個國家中，輟學率最高的國家，尤其是鄉村的學校。

報導指出，在該計畫實施了八週後，孩童的學習和參與度，都有所改善甚至超出預期。在課堂上，一名11歲的學生內古（Ana-Maria Neagu），花了很長時間照顧一隻受傷的雞。內古說「我非常喜歡雞，我家裡有25隻雞，我很常和它們一起玩」。另一名同為11歲的學生迪努（Yasmina Dinu）說，「看到這隻雞受傷感到很難過，有些人沒有同理心，會傷害動物」。

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