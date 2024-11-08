以巴衝突延燒足球場！荷反猶太痛毆數百名球迷 以急派飛機接公民

社群媒體影片的截圖顯示，以色列足球迷與荷蘭年輕人8日凌晨時分在阿姆斯特丹的中央車站附近爆發衝突。（路透）

2024/11/08 19:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹在7日晚間的1場荷蘭對以色列的足球賽後，爆發以國球迷與挺巴勒斯坦的荷蘭年輕人之間的徹夜反猶太主義（anti-Semitic）衝突。以、荷兩國領袖8日出言譴責暴力，以國更斥之有如去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」襲擊以色列的翻版，並派出救援飛機接回公民。

該暴力事件是在地主隊荷蘭阿姆斯特丹阿賈克斯隊（Ajax）在歐足總歐洲聯賽的比賽中以5比0擊敗以色列特拉維夫馬卡比隊（Maccabi Tel-Aviv）後爆發。荷蘭警方發言人告訴荷蘭國家通訊社（ANP），已逮捕57人，但未提供更多細節。

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根據了解，該球場附近原訂要舉辦1場反以國球隊來訪的親巴勒斯坦集會，但被當局以安全為由移往他處。阿姆斯特丹警方7日在社群媒體上表示，已在發生數起事件後特別提高警戒，包括撤掉掛在1棟建築物上的巴勒斯坦國旗。未料賽後還是爆發暴力衝突。

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）在X上發文譴責該衝突是「針對以色列人的反猶太主義攻擊」，完全令人無法接受；他表示自己驚恐地關注來自阿姆斯特丹的相關報導，且已與以色列總理納坦雅胡通話，並向納坦雅胡保證「會追緝與起訴犯罪者」。

史、納二人是在納坦雅胡下令派救援飛機前往荷蘭接回以國球迷後通上話。納坦雅胡的辦公室表示，納坦雅胡告訴史庫夫，他「極其嚴肅地看待這起針對以國公民的反猶太主義預謀攻擊，並要求加強在荷蘭的猶太人社群的安全」。

根據阿姆斯特丹AT5電視台，該衝突發生於7日到8日的午夜之際；網路社交平台上充斥許多未經核實、據稱是該暴力事件的畫面，但已被證實的事件細節卻很少。

AT5說，阿姆斯特丹市中心發生多起打鬥，還有塗鴉破壞；現場有大量機動部隊車輛，並召來增援警力，據稱還有年輕人挑釁警察。AT5的畫面顯示，荷蘭警察護送球迷返回飯店。

以色列駐美國大使館在X上發文稱有「數百名」馬卡比隊球迷在阿姆斯特丹賽後離場時遭伏擊，並將此事歸咎於一群「鎖定無辜以色列人的暴徒」。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）呼籲荷蘭政府「保護、確定所在位置與營救所有遭攻擊的以色列人與猶太人，並稱在荷蘭阿姆斯特丹市中心所上演的針對以國足球隊球迷與以色列公民的反猶太主義大屠殺的駭人影像，是以色列人自10月7日以來所不願見。

影片截圖顯示，親巴勒斯坦的支持者7日在荷蘭阿姆斯特丹的球場附近遊行時，高舉巴勒斯坦國旗。（美聯社）

影片截圖顯示，在親巴勒斯坦的支持者於阿姆斯特球場附近遊行後，荷蘭警察7日護送以色列球迷前往地鐵站搭車前往球場觀賽。（美聯社）

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